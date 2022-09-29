BEYLİKDÜZÜ’NÜN HAVA KALİTESİ KONTROL ALTINDA

Hava kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak için pek çok çalışma yürüten Beylikdüzü Belediyesi, Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’nu ilçeye kazandırdı. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla Dereağzı Mahallesi’ndeki 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde konumlandırılan istasyon, havadaki görünmez olan katı partikülleri ve hava kirleticilerinin düzenli olarak ölçümlerini yapacak. Güncel ölçümlerin yapılması sonucu belediye tarafından, iklim değişikliği ve hava kirliliğine sebep olabilecek tüm olumsuzluklar anında raporlanacak. İlçenin hava kalitesi, İBB Hava Kalitesi İzleme Platformu üzerinden her gün anlık olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, havakalitesi.ibb.gov.tr sayfasındaki ‘izleme ağımız’ başlığı altında Beylikdüzü’nü seçerek ilçenin hava kalitesi indeksi ile birlikte haftalık ve yıllık analizlerine de ulaşabilecek.

“Hava kalitesi ölçüm sonuçlarını halkın bilgisine sunuyoruz”

Beylikdüzü’nde hava kalitesinin iyileştirilmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Havası temiz bir Beylikdüzü için birçok adım atıyoruz. Bu konuda ilgili müdürlüklerimiz ilçe genelinde gerekli tüm denetim ve ölçümleri düzenli olarak sürdürüyor. Hava kalitesini artırma noktasında yeşil alanların da önemli bir yere sahip olduğunu biliyor ve yeşil alanları her geçen gün artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize toplamda 728 bin metrekare yeşil alan ve 68 yeni park kazandırdık. Ayrıca hava kirliliğini azaltacak ulaşım araçlarından biri olan bisikletler için yeni yollarının yapımına devam ediyoruz. Bir yandan da hava kirliliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak adına personellerimize yönelik eğitimler düzenliyoruz. Son olarak, Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’nu iBB iş birliğiyle Beylikdüzü’ne kazandırdık. Böylece ilçemiz içerisinde soluduğumuz havanın görünmez özelliklerini görünür kılıyor ve bu bilinçle hava kalitesi ölçüm sonuçlarını halkın bilgisine sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.