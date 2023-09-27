Beylikdüzü'ne Yeni İETT Hattı

A200 minibüs hattının sonlanmasıyla birlikte mağduriyeti gidermek adına Beylikdüzü Belediyesi’nin girişimleriyle BM5 Sahil-Kavaklı-Haramidere hattının güzergâhı İETT tarafından yeniden planlandı.

Beylikdüzü’ndeki A200 minibüs hattının sonlanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi’nin girişimiyle hızla yeni bir çözüm üretildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için BM5 Sahil-Kavaklı-Haramidere hattının güzergâhı İETT tarafından yeniden planlandı. İlçe halkından gelen yoğun talepler doğrultusunda atılan bu adım büyük memnuniyetle karşılandı.

Otobüs hattı yeni güzergâhı doğrultusunda; Haramidere, Güzelyurt, Büyükşehir Konutları, Emlakbank Konutları, Bizimkent, Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Adakent Bulvarı, Çiftlik Caddesi, Ankara Caddesi, Hoşseda Sokak, Eğitim Vadisi, Park Bahçeler Müdürlüğü, Batı Trakya Bulvarı, Kavaklı, Kavaklı Meydan, Burgaz Sokak, Turgut Özal Caddesi, Marmara Caddesi, Sahil Yolu ve Sahil Yolu Muhtarlığı duraklarından geçecek. Vatandaşlar detaylı bilgiye www.iett.istanbul web sitesi üzerinden erişebilir.