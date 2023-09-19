Beylikdüzü'nde Yetenek Avı Başladı

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sufi Meşk Topluluğu, Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu ve Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu seçmeleri için online kayıtlar başladı. Kayıt yapmak isteyen vatandaşlar, son başvuru tarihine kadar online başvuru yapabilirler. Ayrıntılı bilgi için 444 09 39 numaralı çağrı merkezini arayabilirler.

Müzik ve sanatın kalbi yine Beylikdüzü’nde atacak. Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Beylikdüzü Belediyesi Sufi Meşk Topluluğu, Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu ve Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu seçmeleri için online kayıtlar başladı. Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu’na katılmak isteyen, evrensel çoksesli müziğe gönül vermiş 07-13 yaş aralığındaki yetenekli çocuklar 22 Eylül tarihine kadar online kayıt yaptırabilecek ve ardından 24 Eylül Pazar günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda yapılacak olan seçme sınavına katılacak. Seçme sınavına bir solo şarkı/eser ile katılacak kişilerin ise; tek ses, çift ses, üç ses duyabilme, ritm ve ezgi tekrarı ile seviyesi belirlenecek.

Sufi Meşk Topluluğu ve Tiyatro Akademisi yeteneklerini arıyor

Beylikdüzü Belediyesi Sufi Meşk Topluluğu’na katılmak isteyen vatandaşlar ise 20 Eylül tarihine kadar online olarak başvurularını yapabilir veya 444 09 39 nolu çağrı merkezini arayabilir. Yaş sınırlamasının olmadığı kayıtlar sonrasında başvuru yapan vatandaşlar 21 Eylül Perşembe günü BAKSM Trakya Salonu’nda yapılacak olan seçme sınavına katılacak. Ayrıca gençleri tiyatroya teşvik etmek amacıyla Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tiyatro Akademisi için de online başvurular 20 Eylül tarihine kadar devam edecek. Akademide yer almak isteyen 14-40 yaş aralığındaki oyuncu adaylarının performansa dayalı seçme sınavı, 22-23 Eylül tarihlerinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezide Trakya Salonu’nda gerçekleşecek.