Beylikdüzü'nde Sanat Rüzgarı: Heykel ve Resim Sergisiyle Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Kutlanıyor

Beylikdüzü'nün sanatsal hareketliliği son hızla devam ediyor. “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Kültür Mirası: Heykel ve Resim” konseptiyle düzenlenen 8. Beylikdüzü Metal Heykel Sempozyumu ve 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı son buldu.

Beylikdüzü’nde Sanata Doyduk!

Bu özel etkinlikte, 10 adet değerli sanat eseri Beylikdüzü'ne kazandırıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, "Toplumun gücü sanata, edebiyata ve sanatçılara verdiği değerle ölçülür. Bu eserleri Beylikdüzü'nde seçkin noktalara yerleştirerek halkımızla paylaşacağız" dedi.

Eserler, Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu

Pazar İstanbul Sempozyum Alanı, yetenekli heykeltıraşları ağırladı. Burak Ayazoğlu, Büşra Kara, Emrah Önal, Şenol Bora ve Gizem Sezen Özçelik, sempozyumda sanatlarını sergiledi. Ayrıca BAKSM'deki resim çalıştayında, Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutlayan ressamlar Durmuş Bahar, Eda Çığırlı, Gölge Artizm, Hande Ünver ve Sema Bicik'in eserleri, Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda sergilendi.

Başkan Çalık'tan Sanata Tam Destek!

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, serginin açılışında, "Sanatın ve sanatçının kıymetini biliyoruz. Beylikdüzü, sanatın her dönemde var olacağı bir yer olacak. Cumhuriyet’in 100. yılına özel projelerle sanatı desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde duygularını ifade etti. Etkinlikte yer alan heykeltıraş ve ressamlar da Belediye ve ilçe halkına teşekkürlerini sundu.

Etkinliğin zirvesi kurdele kesim töreniydi. Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık, sanatçılarla bir araya gelerek eserlerin hikayelerini dinledi. Beylikdüzü'ndeki sanat severler, bu özel sergiyi 23 Kasım'a kadar BAKSM'de ziyaret edebilir.