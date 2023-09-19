Beylikdüzü'nde Otomobil Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Beylikdüzü, İstanbul'un gözde semtlerinden biri olsa da, zaman zaman beklenmedik olaylara sahne olabiliyor. Son olarak, D-100 kara yolunda meydana gelen bir otomobil yangını, bölgede sıradışı bir olayı gündeme taşıdı. İşte detaylar:

Alparslan Altınoğluk'un Otomobili Yangınla Karşı Karşıya Kaldı

Olayın başlangıcı, Alparslan Altınoğluk'un Beylikdüzü'nde seyir halindeyken yaşandı. Altınoğluk, D-100 kara yolunda Büyükçekmece istikametine doğru ilerliyordu. Ancak bir anda aracından dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa Sürede Yangına Müdahale Edildi

Dumanların farkına varan Altınoğluk, aracını güvenli bir şekilde yolun kenarına çekti. Ancak durum daha da kötüye gitmeye başladı ve alevler otomobili sarmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti.

Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda yangın söndürüldü. Ancak Altınoğluk'un otomobili tam anlamıyla kullanılamaz hale gelmişti. Araç, alevlerin ve dumanın etkisiyle ciddi hasar gördü.

İlginç Bir Detay: Aracın Bakımı Yeni Yapılmıştı

Olayın ilginç yanlarından biri de, Altınoğluk'un otomobilinin bakımının yakın bir tarihte yapılmış olmasıydı. Araç, bakım sonrası yaklaşık 5 kilometre sonra bu trajik olayla karşı karşıya kaldı.

Beylikdüzü'nde meydana gelen bu otomobil yangını, sürücülere dikkatli olma ve araçlarının bakımını aksatmama konusunda bir hatırlatma niteliği taşıyor. Araç kullanırken güvenliğin her zaman ön planda tutulması gerektiğini unutmamak önemlidir. Yangın gibi beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalındığında ise hemen yetkililere haber vermek hayati önem taşır.