Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobil fırına girdi, dükkandaki bir müşteri yaralandı.

Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde seyir halinde olan 34 RY 2740 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan araç, bir binanın alt katındaki fırına girdi.

Kazada bir kadın müşteri yaralanırken, otomobil ve dükkanda hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.