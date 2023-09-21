Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde 60 daireden oluşan bir sitenin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlandı. İlçedeki tüm kentsel dönüşüm süreçlerini destekleyerek yakından takip eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıkları ifade etti. Yıkılan 2 bloklu sitenin yerine 84 daireli güvenli binaların yapılacağını dile getiren Başkan Çalık, siteye ait otopark ve yeşil alanlarının da yapılacağını söyledi.

“Hak sahiplerinin her daim yanındayız”

“Kentsel dönüşüm Beylikdüzü’nde en fazla önem verdiğimiz konuların başında geliyor” diyen Başkan Çalık, “Bu kenti dirençli hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz Belediye olarak süreçlerde hak sahiplerinin her daim yanındayız. Bu kentte yaşayan insanların daha huzurlu bir kentte yaşaması adına yerel yönetim olarak elimizden gelenin fazlasını yapma çabası içindeyiz. Bugün burada herhalde en mutlu insanlardan birisiyim. Bu kentin belediye başkanı olarak kentteki kırılgan, beton ömrünü tamamlamış artık içinde yaşayan insanlarımıza güvenli yuva olmanın ötesine geçmiş konutların yenilenmesi benim için öncelikli. Beylikdüzü’nün her mahallesinde dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Gürpınar Sitelerde yaptığımız uygulamalar var. Bu sitede yaşayan insanlar da artık güvenli konutlarında yaşayacaklar” diye konuştu.