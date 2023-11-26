Beylikdüzü'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratıldı

Erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınlar anısına düzenlenen “Bir Kişi Daha Eksilmemek İçin” isimli anma programında ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin bir şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekildi. Beylikdüzü Belediyesi’nin kadın sanatçılarının hazırladığı gösteriyi izleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu kadar güçlü kadının arasında olmak benim için de büyük bir şans. Böyle bir günün olması bile utanç verici bir durum aslında ama kadın-erkek hep birlikte mücadele edeceğiz ve 100. yılda bu ülkenin güzel evlatlarıyla birlikte Atatürk’ün dediği muasır medeniye seviyesine çıkacağız” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi farkındalık etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü panelinde Doç. Dr. Ece Öztan, avukat Tuba Torun Erdoğdu ve Dr. Klinik Psikolog Kahraman Güler, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki ve psikolojik yönlerini ele aldı. Moderatörlüğünü gazeteci Senem Toluay Ilgaz’ın üstlendiği panele, Zehra Çalık’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kadın mülkiyet olarak görülüyor”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuksal boyutuna değinen avukat Tuba Torun, “Tarihsel gelişime baktığımız zaman kadın mülkiyet olarak görülüyor. Bu anlayış bitmediği sürece kadına şiddet de bitmeyecek. Kadına yönelik şiddetin en önemli sebebi eşitsizliktir. Bu bir zihniyet meselesi. Bu devrimi yaşamalıyız. Bu konu artık Türkiye’nin gündeminden kalkmalıdır. Şiddet önlenebilir bir şeyken rehabilite edebiliriz toplumu. Bu da çok küçük yaşlardan başlamalı. Yani hukuk öncesi ve hukuk sonrası olarak bakılan konunun hukuk öncesine yoğunlaşmalı ve ağaç yaşken eğilir misali erkenden eğitimle çözmeliyiz” diye konuştu.

“Kadınların hak mücadelesi uzun yıllardır sürüyor”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede çok kritik bir aşamada olunduğunu ifade eden Doç. Dr. Ece Öztan, “Kadınların hak mücadelesi uzun yıllardır sürüyor. Bütün dünyaya bakarsak çok temel hak kazanımların altındaki halıların çekildiği yani bazı hakların alındığı dönemdeyiz. Herkes tepkisini kadın üzerinden dile getiriyor. Tehlike çanları çalıyor. Şiddetle mücadele boyutu ayrı, toplumsal boyutu ayrı, hukuki boyutu ayrı yürüyor. Hangisiyle mücadele edebilirsiniz ki” dedi.

“Enseyi karartmayalım ama safları da sıklaştıralım”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin psikolojik boyutuna değinen Dr. Klinik Psikolog Kahraman Güler ise “Enseyi karartmayalım ama safları da sıklaştıralım. Kadınların yardım istemeye başlamaları çok önemli. Onların ortaya koyduğu mücadeleyi, reaksiyonu önemseyip ona göre aksiyon almalıyız. Şiddeti önleme politikalarının hayata geçmesi gerekir. Ekonomik, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı dayanışmayı büyütmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bir Kişi Daha Eksilmemek İçin…

Panelin ardından erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınlar anısına “Bir Kişi Daha Eksilmemek İçin” isimli anma programı düzenlendi. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin bir şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekilen programda, 2023 yılında hayatını kaybeden 357 kadını temsilen yerleştirilen ayakkabılara karanfiller bırakılarak anılarına saygı duruşu yapıldı. Duygu dolu anların da yaşandığı günün sonunda Beylikdüzü Belediyesi Ritim Grubu, Halk Oyunları Topluluğu ve Halk Müziği Korosu üyeleri de “Kadınlardan Ezgiler ve Danslar” etkinliğinde kadınlar için sahne aldı.

“Beylikdüzü Belediyesi olarak sizinle gurur duyuyoruz”

Konser sonrası sahneye çıkan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, emeği geçenlere teşekkür ederek “Beylikdüzü Belediyesi olarak sizinle gurur duyuyoruz. Kadınların el attığı her iş muazzam neticeleniyor. Bu kadar güçlü kadının arasında olmak benim için de büyük bir şans. Böyle bir günün olması bile utanç verici bir durum aslında ama kadın-erkek hep birlikte mücadele edeceğiz ve 100. yılda bu ülkenin güzel evlatlarıyla birlikte Atatürk’ün dediği muasır medeniye seviyesine çıkacağız” diye konuştu.

Kadınlar hafta boyunca çeşitli etkinliklerde buluştu

Öte yandan hafta boyunca devam eden etkinliklerde kadınlara özel film gösterimi de düzenlendi. Filmin sonunda Zehra Çalık ve sinemaseverler, film üzerine fikir alışverişinde bulundu. İnteraktif gerçekleştirilen söyleşide kadınların yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara karşı çözüm önerileri geliştirildi.

Hafta içerisindeki bir diğer etkinlik ise “Güvenli İlişkiler” konulu seminer oldu. Cinsel Şiddet ile Mücadele Derneği iş birliğiyle düzenlenen seminerde Psikolog Nurgül Öz, flört şiddeti ve güvenli ilişkiler konularına değindi. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen seminer yoğun katılımla yapıldı.

Markalaşma danışmanı Burcu Çakır Çelik ise “Ben Nasıl Markalaşacağım?” isimli seminerle kadınlara; marka kurma, pazarlama teknikleri ve kurumsal iletişim konuları üzerine deneyimlerini aktardı.