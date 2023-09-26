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  3. Beylikdüzü'nde elinde kesici aletle trafiği aksattı! Gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde elinde kesici aletle trafiği aksattı! Gözaltına alındı

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Beylikdüzü'nde elinde kesici aletle trafiği aksattı! Gözaltına alındı
Büyükşehir Mahallesi'nde, bir kişinin elindeki kesici aletle kendine zarar verdiğini görenler polise haber verdi. Beylikdüzü'nde elindeki kesici aletle kendisine zarar verip D-100 kara yoluna çıkarak trafiği aksatan kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Büyükşehir Mahallesi'nde, bir kişinin elindeki kesici aletle kendine zarar verdiğini görenler polise haber verdi. Beylikdüzü'nde elindeki kesici aletle kendisine zarar verip D-100 kara yoluna çıkarak trafiği aksatan kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay yerine gelen ekipler madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, ikna çalışmaları sırasında elindeki kesici aletle kendilerine mukavemette bulunan şüpheliyi ayağından vurarak durdurmaya çalıştı.

Şüpheli bu sefer yaralı halde yürüyerek D-100 kara yoluna çıktı.

Tedbir amaçlı kara yolu trafiğe kapatılırken burada bir süre yürüyen şüpheli ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan M.S. tedavi amaçlı hastaneye götürülürken yol trafiğe açıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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