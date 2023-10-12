Beylikdüzü'nde durdurulan araçta otomatik tüfek bulundu
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamaları kapsamında Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Beylikdüzü'nde, asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta otomatik tüfek bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamaları kapsamında Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Beylikdüzü'nde, asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta otomatik tüfek bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramada aracın arka koltuğunda otomatik tüfek, tüfeğe ait şarjör ile 4 fişek ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.Ş. ve yanında bulunan A.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
İstanbul