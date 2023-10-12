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Beylikdüzü'nde durdurulan araçta otomatik tüfek bulundu

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Beylikdüzü'nde durdurulan araçta otomatik tüfek bulundu
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamaları kapsamında Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Beylikdüzü'nde, asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta otomatik tüfek bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamaları kapsamında Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Beylikdüzü'nde, asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta otomatik tüfek bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada aracın arka koltuğunda otomatik tüfek, tüfeğe ait şarjör ile 4 fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.Ş. ve yanında bulunan A.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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