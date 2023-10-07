Beylikdüzü’nde “Çocuk Şenliği” başladı

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde; illüzyon gösterisi, maskot şov, zumba, yüz boyama, kukla gösterisi, animasyon film gösterimi ve çeşitli atölyelerde çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikler kapsamında 8 Ekim Pazar günü saat 19.30’da ise kültür merkezi içerisinde bulunan Rasim Öztekin Sahnesi’nde Samida grubu sahne alarak ilçe halkına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde 07-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “Çocuk Şenliği” renkli gösterilerle başladı. Çocuklar gün boyunca yüzlerini boyatarak kendileri için hazırlanmış olan şişme oyuncaklarda, çocuk atölyelerinde, doyasıya eğlendiler. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenliğe aileleriyle katılan yüzlerce çocuk, oyun alanlarını doldurdu. Etkinliklerde; illüzyon gösterisi, maskot şov, zumba, yüz boyama, kukla gösterisi, animasyon film gösterimi ve çeşitli atölyelerde çocuklar bir yandan öğretici ve eğlenceli atölyelere katılırken bir yandan da macera parkurlarında kıyasıya yarıştı.

Şenliğin ikinci gününde Samida grubu sahne alacak

Beylikdüzü Belediyesi tarafından kültür merkezi önünde çocuklar için büyük bir şenlik alanı oluşturulurken minik misafirler için çeşitli stantlar da kuruldu. Şenlik kapsamında dört gün boyunca çocuklar, atölyeler, zumba, yüz boyama ve animasyonların olduğu birçok etkinliğe katılabilecek. Çocuk Şenliği’nin ikinci günün de 8 Ekim Pazar günü saat 19.30’da ise kültür merkezi içerisinde bulunan Rasim Öztekin Sahnesi’nde Samida grubu sahne alarak ilçe halkına unutulmaz bir akşam yaşatacak.