Beylikdüzü'nde beslenme saati uygulamasında üçüncü dönem

Beylikdüzü Belediyesi’nin, çocuklar arasındaki gıdaya erişim eşitsizliğini ortadan kaldırılmak için hayata geçirdiği ‘Beslenme Saati’ uygulamasında üçüncü dönem başladı. Tüm Türkiye’de büyük yankı uyandıran uygulama ile sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ilköğretim çağındaki bin 500 çocuğa beslenme desteği verilecek. Diyetisyen ve gıda mühendislerinin de onayları alınarak Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan beslenme çantaları, her gün ücretsiz olarak ebeveynlere teslim edilecek. Üzerinde Belediye’nin herhangi bir kurumsal logosu bulunmayan ve öğrencilerin günlük alması gereken protein ve karbonhidrat içeriğine göre hazırlanan çantaların içerisinde; sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi besinler bulunacak. Her gün farklı bir menünün yer alacağı beslenme paketleri, 5-14 yaş arasındaki çocukların günlük alması gereken 1300 ile 1500 aralığındaki kalori miktarının bir öğün karşılığı olan 500 ila 700 kalorisini karşılayacak.

“Yaptığımız projeler, birçok alana ve birçok yöneticiye de örnek olsun”

Yeni dönem öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek uygulamaya ilişkin detayları paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da yine evlatlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Beylikdüzü’nde yaşayan hiçbir evladımızın yoksunluk duygusuyla büyümesini istemiyoruz. Beslenme Saati de bu niyetle başlatmış olduğumuz bir sosyal bir adalet projesiydi. İnsanların evlatlarına yetemediği, ciddi bir yoksulluk ve yoksunluğun yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bereketli topraklarımızla bu memleketin çocuklarını çok rahatlıkla doyurabilecek güce sahip bir devletiz. Bu iş kararlılık ister. Bu kararlılığı maalesef yönetim yetkililerinden göremediğimiz için üzgünüm. Yaptığımız projeler, birçok alana ve birçok yöneticiye de örnek olsun istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği birinci hedefimiz ve biz de bunu yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.