Beylikdüzü'nde 100.Yıl Etkinlikleri Başlıyor

Sanatçıların ağırlıklı olarak “metal” materyallerden eserler ortaya koyacağı sempozyum kapsamında; Burak Ayazoğlu, Büşra Kara, Emrah Önal, Gizem Sezen Özçelik ve Şenol Bora 12-24 Ekim tarihleri arasında sanatlarını Beylikdüzü’nde icra edecek.

5 heykeltıraşı bir arada üretmeye davet eden sempozyumun sonunda ortaya çıkan eserler, 25 Ekim Çarşamba günü Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda “Cumhuriyet’in 100. yılı Sergisi” ile sanatseverlerle buluşacak.

TARİH: 12 Ekim Perşembe

SAAT: 14.00

YER: Pazar İstanbul 2.Kat Sempozyum Alanı

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Erdemli Caddesi No:4 Beylikdüzü- İstanbul