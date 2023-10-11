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Beylikdüzü'nde 100.Yıl Etkinlikleri Başlıyor

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Beylikdüzü'nde 100.Yıl Etkinlikleri Başlıyor
Beylikdüzü, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Beylikdüzü Belediyesi’nin 12-29 Ekim tarihleri arasında sempozyumlardan film gösterimlerine, söyleşilerden konserlere varıncaya kadar düzenleyeceği çeşitli etkinlikler, 8.Beylikdüzü Heykel Sempozyumu ile başlıyor.

Sanatçıların ağırlıklı olarak “metal” materyallerden eserler ortaya koyacağı sempozyum kapsamında; Burak Ayazoğlu, Büşra Kara, Emrah Önal, Gizem Sezen Özçelik ve Şenol Bora 12-24 Ekim tarihleri arasında sanatlarını Beylikdüzü’nde icra edecek.

5 heykeltıraşı bir arada üretmeye davet eden sempozyumun sonunda ortaya çıkan eserler, 25 Ekim Çarşamba günü Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda “Cumhuriyet’in 100. yılı Sergisi” ile sanatseverlerle buluşacak.

TARİH: 12 Ekim Perşembe

SAAT: 14.00

YER: Pazar İstanbul 2.Kat Sempozyum Alanı

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Erdemli Caddesi No:4 Beylikdüzü- İstanbul

Kaynak:Haber Kaynağı

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