BEYLİKDÜZÜ SAĞLIKTA DA ENGEL TANIMIYOR

Dezavantajlı grupların hayatlarına dokunmak ve kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların ve ailelerinin toplumsal hayata katılımını artırmayı, onlara bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerilerini kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sunulan ‘Engelli Nakil’ hizmeti ile tekerlekli sandalyeli veya yürüme güçlüğü çeken vatandaşlar evlerinden alarak sağlık kuruluşuna, tedavisi bittiğinde ise tekrar evlerine nakilleri sağlanıyor. ‘Yaşlı ve Engelli Destek’ hizmeti ile Beylikdüzü sınırları içinde ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşların engel durumuna uygun medikal malzeme temini, sosyal hayata katılımları konusunda rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor. Vatandaşlardan gelen hasta bezi, tekerlekli sandalye, hasta yasağı, koltuk değneği gibi medikal malzeme talepleri de engel durumlarına göre temin ediliyor.

Dezavantajlı vatandaşlara sosyal yaşama adaptasyon desteği veriliyor

Ayrıca, Engelsiz Yaşam Birimiyle dezavantajlı vatandaşlara sosyal yaşama adaptasyon desteği de veriliyor. Bu kapsamda drama, ritim, masa tenisi, cimnastik, özel gün kutlamaları, gezi programları, resim, ahşap boyama, marangoz, ebru, alçıdan obje yapımı ve teraryum ile farklı engel gruplarından bir araya gelen kişilerin sosyal hayata dâhil olmaları sağlanıyor. El sanatları ve takı tasarım becerilerine yönelik faaliyetler ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetiyle de çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırılmaya çalışılıyor. Engelli raporu olmayıp gecikmiş konuşma sorunları olan 3-12 yaş arası çocuklara dil terapisi hizmeti, evde fizik tedavi ve engeline yönelik rapor almak isteyen vatandaşlara sosyal hizmet uzmanı aracılığı ile raporu alması noktasında danışmanlık hizmeti verilerek yardımcı olunuyor. Öte yandan Evde Bakım Hizmeti ile de; kan alma, pansuman, iğne ve serum gibi sağlık uygulamaları dezavantajlı vatandaşlara evlerinde sunuluyor.

“Durmadan çalışmaya devam edeceğiz”

Beylikdüzü’nde kent ve kentli ile barışık, doğayı koruyan, yaşam haklarına ve temel değerlere saygılı bir şehircilik felsefesi inşa ettiklerini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, engelli komşularının hayatın her alanında yer alabilmesi ve kentin her yerine kolaylıkla erişebilmesi için pek çok çalışma yaptıklarını söyledi. Başkan Çalık, “15 yaş ve üzeri zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamlarını desteklemek üzere hizmet veren Engelsiz Yaşam Birimi’nde pek çok alanda eğitim veriyoruz. Bu birimimiz için daha donanımlı bir yer olacak olan Gürpınar Engelsiz Yaşam Merkezi ve kreşi de çok yakında ilçemize kazandıracağız. Öte yandan Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, evde bakım ve evde sağlık gibi hizmetleri vermeye devam ediyor. Ayrıca, engelli bireyler ve yaş almış komşularımıza hastane nakil ve medikal malzeme konusunda da destek sağlıyoruz. Komşularımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.