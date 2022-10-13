Beylikdüzü'nde Prof. Dr. Haydar Baş Parkı açıldı

Belediye tarafından Kavaklı Mahallesinde yapılan parkın açılışını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş birlikte yaptı.

Hüseyin Baş, Beylikdüzü Belediyesini ziyaret etti

Açılış öncesi BTP lideri Hüseyin Baş parti yöneticileriyle birlikte, Çalık'ı belediyedeki makamında ziyaret etti.

Görüşme samimi bir havada geçti.

Çalık ve Baş görüşmede Beylikdüzü ve İstanbul'un şehir planı ve beklenen İstanbul depremi üzerine sohbet etti.

Belediye Başkanı Çalık görüşmenin ardından BTP liderine, 'Geçmişte günümüze Beylikdüzü' isimli kitabı hediye etti.

"Prof. Dr. Haydar Baş'ın adını burada yaşatmanın onurunu yaşıyoruz"

Görüşmenin ardından açılış için park alanına geçildi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu ülkeye emek vermiş, bu bayrağa, bu kadim topraklara hizmet etmiş, topluma iz bırakmış insanlara karşı vefamızı göstermemiz gerekir. İşte bu anlayışla parkımıza Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucusu ve 2020 yılında yaşamını yitirdiği 14 Nisan'a kadar genel başkanı olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın ismini vereceğiz. Güçlü bir fikir insanı, etkin bir siyasetçi, profesör, ekonomist, en önemlisi de bir öğretmendi Haydar Baş ve öğretmen Prof. Dr. Haydar Baş'ın isminin bu güzel parkımızda yaşayacak olmasının onurunu, gururunu yaşadığımızı buradan ifade etmek istiyorum.

"İhtiyacımız olan şey birliktir, beraberliktir"

Prof. Dr. Haydar Baş'ın ismini parka verdiği için Çalık'a ve belediye meclis üyelerine teşekkür eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise, "Siyaset insaniyeti içinde barındırdığı müddetçe insanoğlunun en kıymetli vazifesidir" dedi.

"Bugün insan haklarının, özgürlüklerin, birbirini anlayan insanların olmadığı bir Türkiye'nin inşa edilmeye çalışıldığını ifade eden BTP lideri konuşmasına şöyle devam etti; "Bugün burada beni en çok mutlu eden babamın isminin yaşatılmasının yanında burası farklı siyasi kimliklerin Türkiye idealine, Türkiye geleceğine, bu milletin geleceğine ve çocuklarına hizmet için birada bulunduğu bir alan olmasıdır. Bu da Türk siyasetinin geleceği için çok kıymetlidir. İnşallah bunu muhafaza edebilmeyi Allah hepimize nasip etsin. Türkiye'nin ihtiyacı olan birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, birbirini anlayabilmektir, birbirine saygı duyabilmektir. Bu millet için, bu topraklar için çalışmaya devam edip demokrasi kültürünü, Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet kültürünü inşa edene kadar çabalayacağız, bu da benim size sözüm olsun."