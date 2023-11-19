Beylikdüzü İsrail'le ticaret yapan firmalar protesto edildi

Gazze Dayanışma Platformu gönüllüleri, Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda İsrail'le ticaret yapan ve buradaki gemilere malzeme taşıyan şirketleri protesto etti. Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'nda toplanan grup, "Limanlar İsrail'e kapatılsın" mesajı vermek için Ambarlı Limanı'na hareket etti.

Burada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla pankartlar açan gönüllüler, "İsrail'le ticaret insanlığa ihanet", "Limanlar İsrail'e kapatılsın" ve "Katillere taşıma yapma soykırıma ortak olma" sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Selim Özaydın, Türkiye limanlarından İsrail'e sevkiyatın durdurulması çağrısında bulundu.

Gazze'nin tarihe bir canilik ve barbarlık hadisesi geçecek şekilde vurulduğunu belirten Özaydın, "Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen bu soykırım suçu karşısında insanlık onurunu yitirmemiş, bir nebze vicdan sahibi herkes işgalcileri lanetliyor. Siyonist terör, yeryüzünün her yanında geniş kitlelerce protesto edilirken, Filistin halkıyla dayanışma mesajları tüm dünyada yükseliyor. İsrail isimli katiller çetesinin işlediği insanlık suçları tüm dünyada bir vicdan intifadasına yol açmış halde. Siyonist katillerle birlikte bu barbarlığa, bu vahşete onay veren Batılı devletlerin yöneticileri de insanlık vicdanına mahkum ediliyor, lanetleniyor." diye konuştu.

Türkiye'nin gerek resmi kurumlar gerekse de özel sektör eliyle İsrail'e ürün sevkiyatına izin vermemesi gerektiğini ifade eden Özaydın, limanların soykırımcı katillere kapatılması talebinde bulundu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.