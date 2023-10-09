Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi Çocuk Şenliği'nde Samida Gurubuyla Unutulmaz Bir Müzik Gecesi

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışı kapsamında düzenlenen "Çocuk Şenliği" ikinci günü, renkli anlara ev sahipliği yaptı. Şenlikte, çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan alanlarda gün boyunca keyifli vakit geçirirken, gün sonunda Gürcü müziğinin geleneksel polifonik şarkı söyleme tarzını yaşatan "Samida" grubu, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırdığı Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışı kapsamında düzenlenen “Çocuk Şenliği” tüm hızıyla devam ediyor.

Şenliğin ikinci gününde gün boyunca kendileri için özel olarak hazırlanan alanlarda doyasıya eğlenen çocuklar, bir yandan da öğretici ve eğlenceli atölyelere katılarak macera parkurlarında kıyasıya yarıştı.

Gün sonunda ise saatler 19.30’u gösterdiğinde kültür merkezi içerisinde bulunan Rasim Öztekin Sahnesi’nde “Samida” grubu, sahne aldı.