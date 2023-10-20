  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Beylikdüzü
  4. Beylikdüzü edebiyat günleri başladı

Beylikdüzü edebiyat günleri başladı

Yayınlanma:
Beylikdüzü edebiyat günleri başladı
Edebiyat dünyasının duayen isimlerini ağırlayacak olan ve bu yıl ilki gerçekleşen Beylikdüzü Edebiyat Günleri başladı. 3 gün sürecek etkinliğe tüm kitapseverleri davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kültür ve sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünden faydalanmak isteyen tüm kitapseverlerimizi bekliyoruz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında düzenlediği ve bu yıl ilki gerçekleşen Beylikdüzü Edebiyat Günleri başladı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde edebiyat dünyasının sevilen isimlerinin bir araya geldiği etkinliğe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

3 gün sürecek etkinliğe tüm kitapseverleri davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İçinde bulunduğumuz Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde kültür ve sanatın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bugün başlayan Beylikdüzü Edebiyat Günleri burada düzenleyeceğimiz etkinliklerden sadece bir tanesi. Kültür ve sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünden faydalanmak isteyen tüm kitapseverlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

İmza günü ve söyleşilerde kitapseverlerle bir araya geldiler

İmza günleri ve söyleşilerin yanı sıra yayınevlerinin katılım sağladığı kitap fuarı büyük ilgiyle karşılandı. Programın ilk gününde; Seda İşbeceren, Aynur Yavuz, Solmaz Ay, Aytekin Duran, Mümin Dere, Nihat Altınok imza etkinliğinde sevenleriyle buluştu. Yazar Nazan Koç “Bizi Kimler Yönetiyor- Sen Kimsin?” konulu söyleşide deneyimlerini okuyuculara aktardı.

Ahmet Ümit ve Tuna Kiremitçi konuk olacak

Beylikdüzü Edebiyat Günleri kapsamında; 21 Ekim Cumartesi günü Ahmet Ümit, Engin Nayman, Fuat Sevimay; 22 Ekim Pazar ise Meyra Yurttaş, Aslı Perker ve Tuna Kiremitçi kitapseverlerle bir araya gelecek. 14.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek çocuk etkinliklerinde ise çeşitli atölye çalışmaları ile animasyon film gösterilerinde çocuklar gönüllerince vakit geçirme imkânı bulacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da İSKİ Su Kesintisi: Hangi İlçelerde ve Saatlerde Kesinti Yaşanacak?
İstanbul'da İSKİ Su Kesintisi: Hangi İlçelerde ve Saatlerde Kesinti Yaşanacak?
İstanbul'da 17 Ekim 2023 Elektrik Kesintileri: İşte Hangi İlçeler ve Mahalleler Etkilenecek!
İstanbul'da 17 Ekim 2023 Elektrik Kesintileri: İşte Hangi İlçeler ve Mahalleler Etkilenecek!
Küçükçekmece’deki macera parklarını yaz boyunca 4 bin 800 kişi ziyaret etti
Küçükçekmece’deki macera parklarını yaz boyunca 4 bin 800 kişi ziyaret etti
Yüzlerce Maltepeli Filistin için tek yürek oldu
Yüzlerce Maltepeli Filistin için tek yürek oldu
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: Hastaneye saldırmak en ağır savaş suçlarından biridir!
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: Hastaneye saldırmak en ağır savaş suçlarından biridir!
Kartal Kadın Emeği Pazarı Açıldı
Kartal Kadın Emeği Pazarı Açıldı
Sultangazi Belediyesi'nden e-spora destek
Sultangazi Belediyesi'nden e-spora destek
İmamoğlu: Ortadoğu'da yine bir insanlık suçu işleniyor
İmamoğlu: Ortadoğu'da yine bir insanlık suçu işleniyor