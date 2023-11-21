Beylikdüzü Çocuk Meclisi yeni başkanını seçti

Beylikdüzü Çocuk Meclisi’nin yeni dönem seçimi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gerçekleşti. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklar için özel olarak tasarlanan Çocuk Meclisi Salonu’nda yapılan seçimde, çocuk meclisi üyelerinin oylarıyla meclis başkanı, başkan yardımcıları ve sekreteri seçildi. Toplamda 41 üyenin katıldığı oylamanın sonucunda; Sümeyye Berber meclis başkanı, Yusuf Ercan ve Ali Rüzgar Kelleci başkan yardımcıları, Berkan Ayaz ise meclis sekreteri oldu. Başkan seçilen Sümeyye Berber görevi, önceki dönem Çocuk Meclisi Başkanı Suzan Rüya Balcık’tan devraldı.

“Sizlerden gelecek her öneri ve tavsiye bizler için görev olacaktır”

Yeni dönem seçimlerinin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gerçekleşiyor olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde çocuklarımızın haklarına özenle yaklaşmaya gayret ediyoruz. Yönetim felsefemizde çocukların mutlu olduğu bir toplum inşa etmek var. Eğer çocukları mutlu edebilir, gençlere güzel imkânlar sunabilir ve kadınların huzurla dolaşabileceği çevreler yaratabilirseniz o toplum huzurlu ve mutlu olur. Beylikdüzü’nü yönetirken çocukların gözünden bakmaya gayret ediyor, çocuk dostu bir kent yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin geleceğini sizlere emanet ettiğini asla unutmayın. Bu meclisten çıkacak kararları hayata geçireceğimizin sözünü veriyorum. Sizlerden gelecek her öneri ve tavsiye bizler için görev olacaktır” şeklinde konuştu. Çocuklar toplantı esnasında ayrıca yaptıkları sürprizle Başkan Çalık’ın doğum gününü de kutladı.