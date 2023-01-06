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BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDEN YENİ E-HİZMET UYGULAMASI

Hizmet kalitesini artırmak ve dijital çağa uyum sağlamak adına teknolojide yaşanan gelişmeleri kamu hizmetlerine taşımaya önem veren Beylikdüzü Belediyesi, yeni bir dijital adım attı. Kurumsal web sitesine eklediği Harita Paylaşım Platformu sekmesiyle vatandaşlar, ilçeye ait kapsamlı harita verilerine artık kolaylıkla ulaşabilecek.

İSTANBUL 06.01.2023, 10:39
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDEN YENİ E-HİZMET UYGULAMASI

Dijital teknolojiye her zaman önem veren kamu kurumlarından biri olarak öne çıkan Beylikdüzü Belediyesi, e-hizmet uygulamalarıyla bugüne dek pek çok alanda vatandaşlara erişilebilir hizmet sundu. Bu sayede hizmet kalitesini arttırmanın yanı sıra belediye bütçesini de etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanan Belediye, Bilgi İşlem Müdürlüğü çatısı altında yeni bir e-hizmet hayata geçirdi. Bugüne kadar güncel ilçe ve mahalle haritalarına, kurumsal web sitesi www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden hizmet alımı yaparak erişim hizmeti sunan müdürlük, Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi’nin çalışmalarıyla bu hizmeti artık kendi bünyesinde hizmet alımı yapmadan gerçekleştiriyor. Üstelik, daha önce ilçe ve mahalle haritaları olmak üzere kısıtlı bir kapsamda harita hizmeti sunulurken, arzu eden vatandaşlar artık, “Beylikdüzü Ulaşım, Beylikdüzü Demografik ve İstanbul İlçeleri Nüfus Sayıları” haritalarına da belediye web sitesini ziyaret ederek 7/24 erişebilecek. Hayata geçirilen Harita Paylaşım Platformu hizmeti ayrıca; öğrencilerin, ilçede orta ölçekli iş yürüten ancak CBS üzerine analiz yapamayan, bu alana bütçe ayıramayan veya kalifiyeli bir personel bulunduramayan kuruluşların da istifade etmelerini sağlayacak.

Birçok hizmet artık dijital ortamda

Geçmiş yıllarda kent haritasını baskı olarak ürettiklerini, talep eden vatandaşların, haritayı edinmek için belediyeye gelmek zorunda kaldığını hatırlatan Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Tuğçe Ceylan, gelişen teknolojiyle artık birçok hizmeti dijital ortama taşıdıklarını kaydetti. Beylikdüzü Belediyesi kurumsal web sitesini ziyaret eden her vatandaşın, Coğrafi Bilgi Sistemi kategorisine tıklayarak Harita Paylaşım Platformu sekmesini seçmeleri halinde arzu ettikleri haritalara erişim sağlayabileceğini ifade eden Ceylan, “Vatandaşlarımız, kent rehberlerine yer ve zaman sınırlaması olmaksızın 7/24 erişebilir. Ayrıca haritaları, isterlerse çözünürlükleri yüksek bir şekilde indirebilirler. Sistemin, veri güncelliği tamamen Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimimiz tarafından yürütülmektedir. Bu da vatandaşımıza her zaman şeffaf, güncel ve güvenilir bilgi sunulmasını sağlamaktadır” diye konuştu.

#beylikdüzü belediyesi
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