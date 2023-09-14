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Beylikdüzü Belediyesi okullarda görev başında

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Beylikdüzü Belediyesi okullarda görev başında
Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi ilçedeki okulların bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için de gerekli önlemleri aldı. Zabıta ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki geçişlerde öğrencilere yardımcı olurken kantinlerde de denetimler yapıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki okullardaki gerekli tüm çalışmalarını tamamladı. Bakım, onarım, peyzaj ve dezenfeksiyon gibi işlemler ekiplerce titizlikle yürütülürken talepler doğrultusunda okullara fonksiyonel alanlar da kazandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan okullarda, boyama ve ıslak hacim yenileme gibi bakım ve onarım çalışmalarını yürütürken Park ve Bahçeler Müdürlüğü; peyzaj düzenlemeleri, ağaç dikimi, çim biçimi, yabani ot temizliği ve budama işlemlerini gerçekleştirdi. Çocukların sağlıklı ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü haşere ilaçlaması ve dezenfeksiyon çalışmalarını yaparken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, okul bahçelerinin yıkanarak temizlenmesini sağladı.

Zabıta ekipleri çalışmaları yürütüyor

Öte yandan ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için de gerekli önlemler alındı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki okulların önünde trafik akışını düzenleyerek ışıklardan, yaya geçitlerinden veya kavşaklardan geçişlerde öğrencilere yardımcı oluyor. Ekipler aynı zamanda okul kantinlerinde de çocukların güvenli şekilde gıdaya erişebilmesi için gerekli tüm denetimleri yaptı.

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