Beylikdüzü Belediyesi İstanbul kitap fuarı’nda

40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bini aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı okuyucularla buluşturuyor. Yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayan fuarda, Beylikdüzü Belediyesi de yerini aldı. Belediye’nin 10 No’lu salondaki 1026F standında; belediye tarafından 100.yıla özel hazırlanan Cumhuriyet’in Yüzleri, Geçmişten Günümüze Beylikdüzü ve Kuvayi Milliye kitapları okurlarla buluştu.

Fuar 5 Kasım’da sona erecek

Çocukları da unutmayan Beylikdüzü Belediyesi, Dünyamız Nefes Alsın, Hazine Sandığından Çıkan Sürpriz, Dünyalı Çocuk Uzayda ve Süper Su isimli belediyenin çocuk kitabı yayınlarını minik okuyuculara hediye etti. Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 5 Kasım 2023 Pazar günü 19.00’da sona erecek.