Beylikdüzü Belediyesi 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı: Cumhuriyet’in 100. Yılına Sanatsal Bir Bakış

Beylikdüzü Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı temasıyla düzenlediği 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı'na ev sahipliği yaparak sanatseverleri coşkuyla karşıladı.

Bu heyecan dolu etkinlik, açılış töreniyle başladı ve 11 günlük yoğun çalışmanın ardından ortaya çıkan eserler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda "Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi" ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bir Sanatsal Buluşma: 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Müslüm Akülker, birim müdürleri, değerli sanatçılar Durmuş Bahar, Eda Çığırlı, Gölge Artizm, Hande Ünver ve Sema Bicik gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatseverin katıldığı etkinlik, resim dünyasının önemli bir buluşmasıydı. Çalıştay kapsamında, dijital sanat, grafiti, kolaj ve illüstrasyon gibi farklı sanat alanlarında eserler üretilerek 25 Ekim tarihinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenecektir.

Cumhuriyet'in 100. Yılına Yakışır Bir Sergi

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Müslüm Akülker, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. "8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı ile resim sanatının yenilikçi ve geleneksel bakışını buluşturuyoruz" diyerek, sanatın çeşitli yönlerini bir araya getirmenin önemine vurgu yaptı. Akülker ayrıca, katılan tüm sanatçılara teşekkür ederek, ortaya koydukları eserlerin Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir sergiyle taçlandırılacağını belirtti.

Ressam Sema Bicik ise Beylikdüzü'nün sanat için özel bir yer olduğunu vurgulayarak, "Bizler de Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır eserler kazandırmaya gayret edeceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı, sanatın farklı yönlerini bir araya getirerek Cumhuriyet'in 100. yılına özel anlamlı bir katkı sunuyor. Serginin açılmasını bekleyen sanatseverler, bu özel etkinliği merakla beklemekte ve Cumhuriyet'in 100. yılını sanatla coşkuyla kutlamaya hazırlanmaktadır.