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Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü Altyapı Seçmelerini Tamamladı: 250 Genç Yetenek Sahne Aldı

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Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü Altyapı Seçmelerini Tamamladı: 250 Genç Yetenek Sahne Aldı
Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırma hedefiyle Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen altyapı seçmeleri tamamlandı. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle Aydın Örs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 250 genç basketbolcu ter döktü.

Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırma hedefiyle Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen altyapı seçmeleri tamamlandı. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle Aydın Örs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 250 genç basketbolcu ter döktü.

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Seçmelerde başarılı olan sporcular, kulübün altyapı takımlarında antrenmanlara katılmaya hak kazanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü, farklı yaş gruplarından gelen genç yetenekleri değerlendirmek üzere seçmeleri düzenledi. 2006 ile 2016 doğumlu adaylar, iki gün süren seçmelerde fiziksel ölçümler ve temel basketbol hareketleriyle yeteneklerini sergiledi.

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Altyapı Genel Koordinatörü ve A Takım Başantrenörü Köksal Kezik, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün de desteğiyle çocukları küçük gruplardan alıp daha yukarılara taşımak amacındayız. Altyapı uzun bir süreç ve bu kapsamda hem ailelerin hem de sporcuların sabırlı olması gerekiyor. Hepimizin ortak amacı, genç nesilleri yukarılara taşıyarak başarılı olmalarını sağlamak. En büyük iş ailelere düşüyor. Ailelerin bu sürecin bir parçası olmasını ve çocuklarıyla birlikte antrenman salonlarını görmesini istiyoruz. Gelecekte buradan yetişecek başarılı sporcular, ülkemizi ve ilçemizi temsil eder umuyorum."

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Seçmelerin ardından altyapıya seçilen genç yeteneklerin listesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kulüp yetkilileri, yeni sezonda da yapılacak maçlara taraftarları davet etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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