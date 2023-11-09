Beylikdüzü ata’sını saygı ve özlemle anacak

Program, ilk olarak 10 Kasım Cuma günü saat 09.00’da Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreni ile başlayacak. Günün devamında ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Hanımeli Sergi Alanı’nda “Dolmabahçe’den Anıtkabir’e” fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak. 10 Kasım Cuma günü saat 11.00’da ziyarete açılacak olan sergi, 19 Kasım Pazar günü sona erecek. Programın devamında ise Beylikdüzü’nde geleneksel hale gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutularak lokma dağıtılacak. Saatler 14.00’ı gösterdiğinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Fuaye Alanı’nında Murat Çavga ile “Benim Adım Atatürk” kitabı üzerine söyleşi yapılacak. Günün sonunda ise BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’nde Beylikdüzü Halk Müziği Topluluğu, Beylikdüzü Çok Sesli Çocuk Korosu, Beylikdüzü Sufi Meşk Topluluğu ve Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu tarafından Nesiller Boyu Mustafa Kemal Atatürk’ü Anmak “Selanik’ten Yemen’e Atatürk’ün Sevdiği Türküler” konser programı gerçekleştirilecek.

“PROGRAM AKIŞI”

10 Kasım Cuma

- Çelenk Sunma

Saat: 09.00 Yer: Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı

- “Dolmabahçe’den Anıtkabir’e “ Fotoğraf Sergisi

Saat: 11.00 Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi / Hanımeli Sergi Alanı

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Çandarlı Sokak, Atatürk Bulvarı No:28, Beylikdüzü / İstanbul

- Mevlit Okutulması ve Lokma Dağıtımı

Saat: 12.50 Yer: Yakuplu Evlat Cami, Gürpınar Merkez Cami, Kavaklı Merkez Cami, Kuvayi Milliye Cami

- Murat Çavga ile Kitap Üzerine Söyleşi ‘‘Benim Adım Atatürk’’

Saat: 14.00 Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Çandarlı Sokak, Atatürk Bulvarı No:28, Beylikdüzü / İstanbul

- Nesiller Boyu Mustafa Kemal Atatürk’ü Anmak ‘‘Selanik’ten Yemen’e Atatürk’ün Sevdiği Türküler’’

Saat: 20.30 Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Çandarlı Sokak, Atatürk Bulvarı No:28, Beylikdüzü / İstanbul