Beylikdüzü 9 Eylül 100.Yıl Parkı Açıldı

İlçedeki park sayısını her geçen gün artıran Beylikdüzü Belediyesi’nin, Marmara Mahallesi’nde 47 saatlik rekor bir sürede tamamladığı 5 dönümlük “9 Eylül 100.Yıl Parkı” düzenlenen törenle ilçeye kazandırıldı. Açılışa; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Çelik, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu ve Bakırköy 72. Noterliğinden yetkili noter Dudu Özlem Koyuncu Tabar’ın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile ilçe halkı katıldı. Noter huzurunda tasdiklenen ve 47 saatte tamamlanması yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan park ile bin 345 m2’lik yürüyüş yolu, 270 m2’lik basket sahası, 435 m2’lik çocuk oyun alanı ve fitness alanı bölge halkının kullanımına sunulmuş oldu. Açılışın ardından parkı çocuklarla birlikte gezen Başkan Çalık ve Çelik parkta bulunan sahada çocuklarla basketbol oynadı.

Çalık: O bir çift mavi gözü kapatmaya çalışanlara inat, bizler O’nu yaşatacağız

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık açılışta yaptığı konuşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk; cesaretin, kararlılığın, inancın, mücadele azminin ve umudun sembolüdür. O bir çift mavi gözü kapatmaya çalışanlara inat, bizler O’nu yaşatacağız. Elbette hüzünlüyüz ve özlem doluyuz. Ama Atatürk’ün dediği gibi ‘Büyük ölülere matem gerekmez. Fikirlerine bağlılık gerekir.’ Atamızın da dediği gibi bugün matem günü değildir. O’nu anmak, O’nun anısına kalıcı eserler bırakmaktır. Atamızı andığımız böylesi bir günde, O’nun kararlılık ve azmiyle Türkiye’de rekor bir sürede, 5 günde bitirme sözü verip tam 47 saatte hayata geçirdiğimiz parkımızı açıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında parkımızın adını, Başkomutan Mustafa Kemal’in askerlerinin 9 Eylül 1922 tarihinde güzel İzmir’e girişine ve İzmir’in dağlarında çiçekler açtıran kurtuluşa itafen ‘9 Eylül 100. Yıl Parkı’ koyuyoruz. Beylikdüzümüze hayırlı olsun. Ne mutlu ki bize Ata’mızı bugün, bu güzel hizmet ile anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çelik: Beylikdüzülü komşularımız bugünü ve bu parkı asla unutmayacak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Ebediyete uğurlanışının 85.yıl dönümünde hem ülkemizin hem de partimizin kurucusu olan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu topraklarda umutla ve inançla demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Bugün çok anlamlı bir açılıştayız. Aslında beş günde yapılacak bir park sadece 47 saatte Beylikdüzü’nde yapıldı. Bu bir rekor. Bugün Beylikdüzü açısından çok tarihi bir gün, Beylikdüzülü komşularımız bugünü ve bu parkı asla unutmayacak. Beylikdüzü’nde çok ciddi bir sosyal demokrat belediyecilik uygulaması gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.

Özel: Hep birlikte durmaksızın çalışacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel gönderdiği mesajda, “Çağdaş, demokratik ve laik Türkiye’nin temellerini atan, Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıldönümünde düzenlediğiniz bu etkinliğin Atatürk’ün her birimize yol gösteren 57 yıllık yaşamını bir kez daha hatırlamaya, hatırlatmaya ve anlamaya vesile olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için hep birlikte durmaksızın çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu: Böyle güzel bir parkı, bu kadar kısa sürede ilçemize kazandırmak gerçekten büyük bir başarıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise gönderdiği mesajda, “Beylikdüzü’nün bizler için anlamı çok büyük. Uzun yıllar Beylikdüzü'nde yaşadık, çok güzel dostluklar, komşuluk ilişkileri kurduk. Beylikdüzü'ne hizmet etmenin onurunu yaşadım. Bugün de Sevgili Mehmet Murat Çalık Başkanımızın, Beylikdüzü Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eserleri, yaptığı hizmetleri gördükçe çok mutlu oluyorum. 9 Eylül 100.Yıl Parkı’nın yapımını 47 saat gibi rekor bir sürede tamamladıkları için Sayın Başkan'ı ve emek veren herkesi yürekten kutluyorum. Böyle güzel bir parkı, bu kadar kısa sürede ilçemize kazandırmak gerçekten büyük bir başarıdır. 9 Eylül 100. Yıl Parkı'nın Beylikdüzü’ne hayırlı olmasını, her yaştan hemşerilerimizin bu güzel yeşil alanda keyifle vakit geçirmesini diliyorum” dedi.