  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Beykoz'da marangoz atölyesinde yangın çıktı

Beykoz'da marangoz atölyesinde yangın çıktı

Yayınlanma:
Beykoz'da marangoz atölyesinde yangın çıktı
Beykoz'da marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğuksu Mahallesi Yönetmen Sokak'ta bulunan marangoz atölyesinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Beykoz'da marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğuksu Mahallesi Yönetmen Sokak'ta bulunan marangoz atölyesinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, atölyenin bitişindeki gecekonduya sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve çok sayıda su tankı sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle marangoz atölyesi kullanılmaz hale gelirken, yangının sirayet ettiği gecekondu da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Bağcılar'da feci kaza: Minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
Bağcılar'da feci kaza: Minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul'da Sürpriz Kar Yağışı: İşte En Çok Etkilenen Bölgeler!
İstanbul'da Sürpriz Kar Yağışı: İşte En Çok Etkilenen Bölgeler!
Kartallı Kadınların El Emeği Ürünleri Semt Pazarlarında
Kartallı Kadınların El Emeği Ürünleri Semt Pazarlarında
Almanya Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ve ekibi Sarıyer’de ağırlandı
Almanya Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ve ekibi Sarıyer’de ağırlandı
İBB ekipleri alarmda!
İBB ekipleri alarmda!
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 1 kişi yakalandı
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 1 kişi yakalandı
Skuter hız sınırı 5 ilçede 12,5 km/saat oldu
Skuter hız sınırı 5 ilçede 12,5 km/saat oldu