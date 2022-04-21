Beykoz’da kaza yapan İETT otobüsündeki 6 kişi yaralandı
Beykoz’da kaza yapan İETT otobüsünün sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.
İSTANBUL 21.04.2022, 21:46
Barış Manço Caddesi'nde seyir halindeki S.S.A’nın kullandığı 34 TN 2009 plakalı İETT otobüsü, Kanlıca Mezarlığı civarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direklerine çarptı.
Daha sonra yoldan çıkan otobüs, ağaçlık alanda bulunan kayalara çarparak durabildi.
Kazada otobüs şoförü ile araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Röportaj & Söyleşi Tümü
11
açık
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
|İmsak
|04:34
|Güneş
|06:08
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Altınordu
|32
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25