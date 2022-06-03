Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi
Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hafriyat kamyonu, otobüs durağına çarptıktan sonra Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi.
İSTANBUL 03.06.2022, 21:53
Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen hafriyat yüklü 16 BRB 37 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak Bloklar otobüs durağına çarptı.Durakta bekleyen yolcular kaçışırken kamyon, Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi. Kamyon şoförü Mehmet B'nin bu esnada araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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