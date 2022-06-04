Beyazıt Meydanı çevre düzenlemesinin 3 yıldır tamamlanmaması tepki çekiyor

İstanbul kent belleğinin en önemli noktalarından olan Beyazıt Meydanı'nın görünümü, yıllardır tamamlanamayan inşaat çalışmaları sebebiyle adeta şantiyeyi andırıyor.

Meydandan girişi olan İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Beyazıt Camisi, Sahaflar Çarşısı ve Kapalıçarşı'yı ziyaret eden vatandaşlar ile turistler de şantiyeye dönen alanı kullanamıyor.

Fatih, Süleymaniye, Kapalıçarşı ve Kumkapı yol akslarının da birleşme noktasında bulunması dolayısıyla odak noktası olan meydandaki çalışmaların bir türlü bitirilememesi, bölgeye gelen turist sayısının azalmasına yol açarken esnafın işlerini de olumsuz etkiliyor.

Beyazıt Meydanı'nda 21 yıldır fotoğrafçılık yapan 65 yaşındaki Ali Erkal, çalışmaların bitirilmemesi nedeniyle meydana gelen yerli ve yabancı turist sayısının azaldığını söyledi.

Meydanın eski günlerini aradığını belirten Erkal, şöyle konuştu:

"Meydan eski yıllarda çok kalabalık ve canlıydı. Dünyanın her tarafından turistler üniversiteyi, Beyazıt Camisi'ni ve bölgeyi görmeye geliyor ama ne yazık ki geldikten sonra pişman olup gidiyor. Ne temizlik var, ne çalışan işçiler. Yıllardır bu meydan çalışması sürüyor. Bu hızla 2 senede ancak biter. İnsanlar kışın çamur, yazın ise toz içinde meydandan geçiyor. Çalışmalar çok yavaş ilerliyor. 3-4 yıldır uğraşıyorlar."

Meydanın üniversite kapısı bölgesinde çok sayıda ağacın kesildiğini öne süren Erkal, ancak bu duruma tepki gösterilmediğini ifade etti.

Meydan civarında 31 yıldır esnaflık yapan Süleyman Ocaktan da Beyazıt Camisi restorasyonu ve meydan düzenlemesi sebebiyle alanın inşaat sahası halinde döndüğünü dile getirdi.

Geçmiş yıllarda meydanın çok canlı olduğunu belirten Ocaktan, "Beyazıt Meydanı'nın yine o eski günlerine dönmesini arzu ediyoruz. Yağmurda, çamurda sıkıntı çektik. Işıklandırmalarıyla, oturma gruplarıyla artık bitirilip açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İmamoğlu, "2-3 ayda bitirilecek bir yer" demişti

2018'de başlayan Beyazıt Meydanı Çevre Düzenlemesi çalışmaları seçim dönemi sebebiyle yavaşlarken, yerel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi projeyi revize etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurmaylarıyla 15 Ağustos 2019'da meydanda yaptığı inceleme sırasında projenin kısa sürede bitirilmemiş olmasını eleştirmişti.

İmamoğlu, "Burası 2-3 ayda bitirilecek bir yer. Burası o kadar hızlı bitirilir ki elde bir proje var. Bu nedir, yazık günah. Bu zulüm çektirilir mi? Çok yazık. Ayıp yani." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun 9 Mayıs 2020'deki inceleme ziyaretinde ise görevliler, projenin 31 Aralık 2020'de neticelendirileceği bilgisini vermişti.

Sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla hızlı hareket ettiklerini belirten İmamoğlu, "Hızlı hareket ediyoruz. İnşallah bu yıl sonuna kadar Beyazıt Meydanı, İstanbul Üniversitesinin önü ve diğer alanların peyzajıyla, oturma gruplarıyla çok nitelikli bir hale dönüşeceğini düşünüyoruz." demişti.