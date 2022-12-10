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Beşiktaş'taki terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti

Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti.

İSTANBUL 10.12.2022, 14:24
Beşiktaş'taki terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti

Terör saldırısında 40'ı emniyet mensubu 47 kişi hayatını kaybetti, 242 kişi de yaralandı.

Bombalı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye ilişkin yargılama, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince yapıldı. Mahkeme, Mayıs 2019'da 27 sanık hakkındaki kararını açıkladı.

14 sanık devletin birliğini bozmaktan ceza aldı

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, bu sanıkları ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçundan 15 yıl dokuzar ay olmak üzere toplamda 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına mahkum etti.

Davada 10 sanığı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanıkları ayrıca "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme", "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, 4 sanığa ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Bu dosyada yargılanan 8 sanıkla ilgili kovuşturmanın genişletilmesi kararı alarak dosyalarını ayıran mahkeme, firari sanığın dosyasının da ayrılmasına hükmetti.

İstinaf, kararları hukuka uygun buldu

Yerel mahkemenin kararı üzerinde inceleme yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 2020'de hükmünü açıkladı.

İstinaf kararında, 18 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve diğer hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Kararda, 4 sanığa "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan ve bu 4 kişinin de aralarında olduğu 9 sanığa "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme" suçlarından verilen beraat kararlarıyla ilgili istinaf başvuruları ise reddedildi.

İstinaf yerel mahkemenin verdiği kararı onama gerekçesini şöyle ifade etti:

"Yapılan yargılama, toplanıp karar yerinde gösterilen deliller, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdir, incelenen dosya içeriği, usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmama, delillerle ve işlemlerde herhangi bir eksik olmama, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olması, eylemlerin doğru olarak nitelendirilmesi, kanunda belirtilen suç tipine uyma ve cezaların kanuni bağlamda uygulanması."

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay'ın dava dosyası üzerindeki incelemesi devam ediyor.

Tedavi görürken şehit olan polis yönünden dava devam ediyor

Öte yandan, yerel mahkemenin kararı doğrultusunda, dava dosyasında yaralı olarak yer alan ve tedavisi sürerken şehit olan polis memuru Muammer Ateş'e yönelik saldırıyla ilgili ek iddianame düzenlendi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında, sanıkların şehit Ateş'in ölümüyle ilgili yargılaması sürüyor.

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