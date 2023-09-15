BEDAŞ Duyurdu! İstanbul'da Elektrik Kesintisi! Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Arnavutköy, Kadıköy'de Hayat Duracak..
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İstanbul'da yaşayanlar, 14 Eylül 2023 tarihinde bazı elektrik kesintileriyle karşılaşabilirler. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ), İstanbul'un farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte kesintinin yaşanacağı ilçeler ve saat aralıkları:
Arnavutköy İlçesi - Merkez Mahalleleri:
- Nenehatun Mahallesi'nde yer alan Ala, Azime, Belek, Beyit, Enbiya, Ergül, Gazel, Gülsultan, Karadut, Lila, Reşit, Sokullu Mehmet, Teşvikye, Zuhal, Ümran, İlhan, İntizam, İplikçi, İrem, Şehrazat, Şehremînî ve İslambey Mahallesi'nde bulunan Acahan, Akalın, Aysel, Ayseven, Badegül, Bosna, Bilal, Bingazi, Dostane, Doğaner, Emin, Ermiş, Eryılmaz, Erçetin, Feda, Feyyaz, Füsun, Filozof, Gülgonca, Günaydın, Güvenli, Hakyol, Hasbahçe, Kalyon, Konaklı, Korhan, Lokman, Nurhan, Selamet, Seçkin, Sokullu Mehmet, Süleyman, Taşpınar, Tepealtı, Yamaner, Yeşil Zümrüt, Zerafet, Zinde, Çalışkan, Çoban, Ödemiş, Örnek ve Şal Sokakları.
Kesinti Tarih ve Saatleri:
- 14 Eylül 2023, 01:00 - 03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Arnavutköy İlçesi - Merkez Mahalleleri:
- Anadolu Mahallesi'nde bulunan Akçam, Erdem, Himmet, Karaduman, Ortaköy, Turhan, Yıldırım Beyazıt, Çınaraltı, İpar, Şefaatsokulları ve İslambey Mahallesi'nde yer alan Atasoy, Bağcı, Bengialp, Duatepe, Ersan, Fatih, Gaffar, Hükümet, Karagül, Küheylan, Lalegül, Mecidiye, Nezih, Peri, Redif, Rıfat, Selma, Yıldırım Beyazıt Sokakları.
Kesinti Tarih ve Saatleri:
- 13 Eylül 2023, 02:00 - 05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar İlçesi - 15 Temmuz Mahallesi:
- 1389., 1390., 1391., 1395., 1415. sokaklar.
Kesinti Tarih ve Saatleri:
- 14 Eylül 2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar İlçesi - Demirkapı ve Fatih Mahalleleri:
- Demirkapı Mahallesi'nde 1654., 1665. sokaklar ve Fatih Mahallesi'nde 1875. sokak.
Kesinti Tarih ve Saatleri:
- 14 Eylül 2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar İlçesi - Evren Mahallesi:
- Evren Mahallesi'nde 1. ve 1/A sokaklar.
Kesinti Tarih ve Saatleri:
- 14 Eylül 2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar İlçesi - Güneşli Mahallesi:
- Güneşli Mahallesi'nde 3. sokak.
Kesinti Tarih ve Saatleri:
- 14 Eylül 2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar İlçesi - Kirazlı Mahallesi:
- Kirazlı Mahallesi'nde 1. ve 2. sokaklar.
Kesinti Tarih ve Saatleri:
- 14 Eylül 2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar İlçesi - Mahmutbey Mahallesi:
- Mahmutbey Mahallesi'nde 2. sokak.
Kesinti Tarih ve Saatleri:
- 14 Eylül 2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar İlçesi - Soğanlı Mahallesi:
- Soğanlı Mahallesi'nde 1. ve 2. sokaklar.
Kesinti Tarih ve Saatleri:
- 13 Eylül 2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar İlçesi - Yavuz Selim Mahallesi:
- Yavuz Selim Mahallesi'nde 2. sokak.
Kesinti Tarih ve Saatleri:
- 14 Eylül 2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir İlçesi - Altınşehir Mahallesi:
- Altınşehir Mahallesi'nde Altın Caddesi, Atatürk Caddesi, Ordu Caddesi, İstiklal Caddesi, İzmir Caddesi, Gaziantep Caddesi, Hatay Caddesi, Şehitler Caddesi, 7. Cadde, 8. Cadde, 9. Cadde, 10. Cadde, 11. Cadde, 12. Cadde, 13. Cadde, 14. Cadde, 15. Cadde, 16. Cadde, 17. Cadde, 18. Cadde, 19. Cadde, 20. Cadde, 21. Cadde, 22. Cadde, 23. Cadde, 24. Cadde, 25. Cadde, 26. Cadde, 27. Cadde, 28. Cadde, 29. Cadde, 30. Cadde, 31. Cadde, 32. Cadde, 33. Cadde, 34. Cadde, 35. Cadde, 36. Cadde, 37. Cadde, 38. Cadde, 39. Cadde, 40. Cadde, 41. Cadde, 42. Cadde, 43. Cadde, 44. Cadde, 45. Cadde, 46. Cadde, 47. Cadde, 48. Cadde, 49. Cadde, 50. Cadde, 51. Cadde, 52. Cadde, 53. Cadde, 54. Cadde, 55. Cadde, 56. Cadde, 57. Cadde, 58. Cadde, 59. Cadde, 60. Cadde, 61. Cadde, 62. Cadde, 63. Cadde, 64. Cadde, 65. Cadde, 66. Cadde, 67. Cadde, 68. Cadde, 69. Cadde, 70. Cadde, 71. Cadde, 72. Cadde, 73. Cadde, 74. Cadde, 75. Cadde, 76. Cadde, 77. Cadde, 78. Cadde, 79. Cadde, 80. Cadde, 81. Cadde, 82. Cadde, 83. Cadde, 84. Cadde, 85. Cadde, 86. Cadde, 87. Cadde, 88. Cadde, 89. Cadde, 90. Cadde, 91. Cadde, 92. Cadde, 93. Cadde, 94. Cadde, 95. Cadde, 96. Cadde, 97. Cadde, 98. Cadde, 99. Cadde, 100. Cadde, 101. Cadde, 102. Cadde, 103. Cadde, 104. Cadde, 105. Cadde, 106. Cadde, 107. Cadde, 108. Cadde, 109. Cadde, 110. Cadde, 111. Cadde, 112. Cadde, 113. Cadde, 114. Cadde, 115. Cadde, 116. Cadde, 117. Cadde, 118. Cadde, 119. Cadde, 120. Cadde, 121.
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