Bayrampaşa'da Direksiyon Sınavı Bekleyişi Trajediyle Sonuçlandı: Tel Çit Akif Türkmen'i Hayattan Kopardı. Bayrampaşa, İstanbul'da direksiyon sınavı için bekleyiş içerisinde olan Akif Türkmen'in, yaslandığı tel çitin kopması sonucu yaşadığı trajik ölümü tüm çevresini gözyaşlarına boğdu.

Akif Türkmen, Bayrampaşa'da bulunan Altın Tepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki sınav alanında, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yakınında direksiyon sınavı için sıra bekliyordu. Yaslandığı yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarının tel çiti kopunca, Türkmen ağır şekilde yaralandı.

Vatandaşlar Yardıma Koştu

Olayı gören çevre sakinleri hemen yardım için koştular ve Türkmen'e müdahale etmeye çalıştılar. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ne yazık ki Akif Türkmen'in hayatını kaybettiğini teyit etmek durumunda kaldılar. Üç çocuk babası Türkmen'in cesedi, polis tarafından yapılan incelemelerin ardından alınarak ambulansa taşındı.

Tanık İfadesi

Melik Çiftçi, aynı alanda sınav için hazırlanan bir diğer adaydı. Çiftçi, "Arkadaşımız sınavın yapılacağı sırayı beklerken, kursiyerlerin performansını izlemek için demirlere yaslandı. Tam o sırada çit kopuyor ve maalesef hayatını kaybediyor." şeklinde konuştu.

Güvenlik Kamerası Kayıtları ve Soruşturma Süreci

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtlar, Akif Türkmen'in tel çite yaslanırken kopuş anını ve yaşananları tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Polis ekipleri, elde edilen bu görüntülerin de yardımıyla soruşturmayı derinleştiriyor.