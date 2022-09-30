BAYRAMLARDA TURİST VE GÖÇMENLERİN ÜCRETSİZ ULAŞIMI KALKIYOR
Ekim ayı itibarıyla, resmi tatil ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş istanbulkart kullanıcıları faydalanacak
Ekim ayı itibariyle resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. Turist ve göçmenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibariyle ücretsiz ulaşım hakkını kullanamayacak. Birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart’larının anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla böylece kartlar kişiye özel hale geliyor. Kişiselleştirme sistemini hayata geçirmek için İstanbulkart Mobil uygulaması veya kisisellestirme.istanbulkart.
Konuyla ilgili bilgi veren BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin, “İstanbulkart artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum İstanbulkarta yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim artık İstanbulkarta yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkartı kişiselleştirdiğimizde de, içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık’tan sonra kullanıma kapatılacak.” dedi.
İSTANBULKART NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİR?
İstanbulkart’ı kişiselleştirebilmek için şu adımlar takip edilmeli. İstanbulkart Mobil’e giriş yapılarak ana sayfadan ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek ya da www.bireysel.istanbulkart.
KİŞİSELLEŞTİRMENİN FAYDALARI
İstanbulkart kişiye özel olduğu zaman; kartını kaybeden ve içindeki bakiyesini güvenceye almak isteyen vatandaş 153’ü arayarak, hemen bakiyesini koruma altına alacak. İçindeki bakiyeyi yeni kartına güvenle taşıyabilecek.
29 Ekim itibariyle özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra satın alınan kartlar kişiselleştirildiğinde ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 lira iade ediliyor.
1 Eylül’de başlayan kampanya ile daha önce market alışverişini İstanbulkart ile yapmamış olan kullanıcılara 150 liralık market alışverişlerinin 30 lirası iade ediliyor. Starbucks Mobil hesabına İstanbulkart’ı ile 50 lira yükleyen kullanıcılara 10 lira nakit iadesi yapılıyor. Beltur’da kendisine özel İstanbulkart’ı ile ödeme yapan kullanıcıların ödeme yaptıkları tutarın yüzde 10’u iade ediliyor.
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