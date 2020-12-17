Başkan Deniz Köken'den yeni yıl müjdesi!

Üye çoğunluğuna sahip yetkili Hizmet-İş Sendikası ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığı arasında 5.5 ay süren görüşmeler mutabakatla sonuçlandı.

Sözleşme 1657 Kişiyi Kapsıyor

İmzalanan sözleşme 2018 yılında çıkan yasayla Belediye şirketi kadrosuna geçen Belediyenin tüm müdürlüklerinde görev yapan 1657 kişiyi kapsıyor.

Başkanlık makamında yapılan imza töreninde, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek ; Hizmet-İş İstanbul 7 No'lu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, Başkan yardımcısı Zekeriya Yıldız, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ömer Faruk Torun ve yetkili Sendikanın iş yeri temsilcileriyle birlikte toplu sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı imza töreninde, Hizmet-İş Sendikası adına işyeri temsilcileri Başkan Deniz Köken'e çiçek takdim ederek tüm çalışanlar adına teşekkür ettiler.

İki Yılı Kapsayan Zam Oranları ve Sosyal Haklar Belli Oldu

İmzalanan sözleşmeyle çalışanların 01.07.2020 - 31.06.2022 tarihleri arasında iki yıl süreyle geçerli olacak zam oranları ve sosyal hakları belirlenmiş oldu. Toplu İş Sözleşmesi ile 2018 yılı öncesinde farklı müdürlükler ve taşeron firmalar üzerinden geçişten kaynaklı bir sorun çözülmüş oldu. Bir birimde veya farklı birimlerde aynı işi yapan farklı ücret alan çalışanlar arasındaki ücret adaleti sağlanırken, 186 farklı unvan da farklı maaş kalemi 20'ye indirilerek çalışanlar arasında güçlü kurumsal aidiyet duygularının kazanılmasına katkı sağlandı.

Eğitim Kalemi ve Hizmet Yılı Kıdemi Esas Alan Ücret Sistemi Hayata Geçirildi

Şirket çalışanları ücretlerinde İlk yıl için % 1 ila %13 arasında, az alana çok, çok alana az bir ücret zammı ile birlikte lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans mezunları için eğitim kalemi ve hizmet yılı kıdemini esas alan ücret sistemi hayata geçirildi.

Yeni ücret sisteminde Belediyenin sahadaki gizli kahramanları emektar 730 temizlik işçisi ve süpürgeciler ile Zabıta destek çalışanları zamdan en üst seviyede etkilenen grup oldu.

Sözleşmenin İkinci Yılında %12 Zam

Sözleşmenin ikinci yılında tüm çalışanlar ayrıca %12 zam oranından da yararlandırılmış olacak. Tüm çalışanlara ilk kez nakdi yol ve yemek yardımına sözleşmede yer verildi.

Başkan Deniz Köken: “Toplu iş sözleşmesi tüm şirket çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olsun.”

İşçilere 1 Temmuz 2020 itibariyle oluşan zam farkları, önümüzdeki aylar içerisinde ödenecek. Diğer sosyal yardım kalemleri ve bayram ikramiyelerinin de yer aldığı sözleşme, şirket işçilerinin iki yıl süren umutlu bekleyişlerini sevince dönüştürdü. Dünyanın salgın hastalık sürecinden geçtiği, ekonomik krizlerin yaşandığı bu süreçte çalışanlarının krizden etkilenmeden vatandaşlarına daha huzurlu hizmet götürmeleri için çalışan motivasyonunu önemsediklerini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Çok zor şartlarda gelirlerimizin azaldığı bir süreçte imkanlarımızı zorlayarak ücrette adaleti sağlamaya, çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. İmzaladığımız bu ilk toplu iş sözleşmesi tüm şirket çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olsun tüm şirket çalışanlarıma ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu yarınlar diliyorum” dedi.