Başkan Deniz Köken 50 yıllık tapu sorununu çözdü

2010 yılında yenileme alanı ilan edilen bölgede yaşanan sorunun, Başkan Deniz Köken’in girişimleri neticesi çözülmesinin ardından 218 malik tapularına kavuştu.

Tapu teslimi ile ilgili Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’nda bir tören düzenlendi.

“BÖLGENİN EPEY BİR NOKTASINA DOKUNMAYA GAYRET ETTİK”

“Birlik Olup Elele Verdik, Çözülmez Denilen Tapu Sorununu Çözdük” sloganıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada Başkan Deniz Köken, “Yaklaşık 4,5 senedir bölgenin epey bir noktasına dokunmaya gayret ettik. Nişancı’da biraz daha fazla oyalandık. Çünkü orada o mesele kangren olmuştu. Nişancı ve Sakarya Mahallesi’nin ciddi bir sorunu vardı. Sakarya Mahallesi’nde mahkeme sonuçlarını bekliyoruz. Ama Nişancı’yı hamdolsun yaptık” dedi.

“TARİHİ LOKASYONLARDA BU İŞLERİ YAPMAK KOLAY DEĞİL”

Tarihi lokasyonlarda bu işleri yapmanın kolay olmadığına dikkat çeken Başkan Köken, “Burada da 3 kat vardı, 4 kata çıkardık. 5 diye direttik ama anca 4 katı kurtarabildik. Ama en nihayetinde Nişancı adresi, mülkiyeti belli, katı belli, soru sorulduğunda doğru cevap verebileceğimiz bir halde. Bu zor bölümdü. Şimdi zor bölümü bitirince dönüşümle ilgili biz de elimizden geleni yaparız. Gelecek dönemde çok daha ışıl ışıl bir Nişancı olacak. Yaptığımız peyzaj projeleri de oraya çok güzel şeyler katacak” diye konuştu.

“NİŞANCI’DA BÜYÜK BİR SEYİR TERASI YAPIYORUZ”

Nişancı’da büyük bir seyir terası yapıldığını dile getiren Başkan Deniz Köken, şunları söyledi: “Eyüpsultan Seyir Terası olacak adı. İnşallah orayı da birlikte açarız, birlikte çay içeriz, kahve içeriz. Bu tapuların kutlamasını orada yaparız. Orayı da hayata geçirdiğimizde Nişancı Mahallesi farklı bir yapıya bürünecek. İlçe belediyesi tek başına inşaat yapamaz. Bizim bölgemizde Sakarya, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap bölgelerinde tapu ve plan sorunu vardı. Akşemsettin ve Çırçır halen çözülemedi. Oradaki mülkiyet meseleleri tamamen bizim dışımızda gerçekleşiyor. Biz kendi uhdemizde olan yerleri çözmeye çalışıyoruz. Saçak parselleri biz çözdük. 44 tane site, 6 bin konut. Yaklaşık 10 bin konuta dönüşüm olacak.”

Başkan Deniz Köken konuşmasının ardından hak sahiplerine tapularını teslim etti.

TAPULARINI ALAN VATANDAŞLAR ÇOK MUTLU

Tapularına kavuşan Nişancı Mahalle sakinlerinden Filiz Suran, “Şu an tapularımızı aldığımız için çok mutluyuz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerisinde de güzel şeylerle devam edeceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatma Bayram isimli mahalle sakini ise, “Tapularımızı almaya geldik, çok mutluyuz. Böyle güzel bir güne vesile oldukları için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan törene katılamayan malikler belediyeye gelerek tapularını alabilecekler.