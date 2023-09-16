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Başkan Çalık Afet Çalışmalarını Paylaştı

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Başkan Çalık Afet Çalışmalarını Paylaştı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, TGRT Haber'e katıldığı programda afetler ile ilgili çalışmalarını paylaştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, TGRT Haber'e katıldığı programda afetler ile ilgili çalışmalarını paylaştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, TGRT Haber’de yayınlanan Gün Ortası programında Meltem Günay’ın canlı yayın konuğu oldu. Beylikdüzü’ndeki afetlere hazırlık konusunda yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşan Başkan Çalık, “İlçemizde Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli’ni ortaya koyduk. Bizler, o kenti yöneten insanlar olarak enkaz altında kalabiliriz. Öyle bir hazırlık yapmalıyız ki enkaz altında kalsam bile bu kent yönetilebilir olmalı. Afet anında kentimize atanacak kişi, bizim hazırladığımız dokümanlarla Beylikdüzü’nü birkaç saat içerisinde öğrenebilecek” ifadelerini kullandı.

“Güzel işleri hayata geçiriyoruz”

Afet sonrası vatandaşlara geçici barınma alanı sağlayacak olan Modüler Yaşam Evi ile Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu projelerinin de detaylarını aktaran Başkan Çalık, “Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’nun içerisinde; arama kurtarma ekiplerinin enkaza müdahale ederken kullanacağı bütün ekipmanlar var. Bu müdahale konteynerlerimizi ilçemizin muhtelif yerlerine yerleştiriyoruz. Afet sonrası geçici barınma alanlarına bir örnek olsun diye de Modüler Yaşam Evi projesini hayata geçirdik. Afet bölgesinde bu güne kadar 38 bin artçı deprem olmuş. Artçıların bu kadar yoğun olduğu bir yerde beton dökemezsiniz. Başka bir sistemle ev yapmak zorundasınız. Beylikdüzü’nde yaşayan insanlarımız endişe etmesin. Güzel işleri hayata geçiriyoruz. Umarım bu tüm İstanbul’a ve Türkiye’ye yayılır. Devletin kurumlarının uyumlu çalışması, merkezi yönetim ile yerel yönetim uyumunun üst düzeyde olması gerekiyor” diye konuştu.

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