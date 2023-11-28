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  3. "Başakşehir'deki aç kurtlar" gerçekte Çekoslovak kurt köpeği çıktı

"Başakşehir'deki aç kurtlar" gerçekte Çekoslovak kurt köpeği çıktı

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"Başakşehir'deki aç kurtlar" gerçekte Çekoslovak kurt köpeği çıktı
Sosyal medyada yayıldıktan sonra bazı basın yayın organlarınca "Başakşehir'deki aç kurtlar" diye haberleştirilen hayvanların gerçekte Çekoslavak kurt köpeği olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada "Başakşehir'de aç kalan kurtlar yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indi." açıklamasıyla dolaşıma giren video kısa sürede gündem oldu. Farklı hesaplarda paylaşılan video, bazı basın yayın organlarınca haberleştirildi.

Bu arada, yolda dolaşan iki hayvanın Çekoslavak kurt köpeği "Czechoslovakian WolfDog" olduğu belirlendi.

"Haberleri şaşkınlıkla okudum"

Haberler üzerine açıklama yapan Burak Kaya, köpeklerin kendisine ait olduğunu ve görünüş itibarıyla kurda benzediğini söyledi.

Videodaki 2 köpekten birini 4 yıl önce sahiplenerek "Amozon Adrian" ismini verdiğini, diğerinin ise onun 6 aylık yavrusu "Pars" olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Köpekleri arkadaşıma emanet etmiştim, çok kısa bir süre kaybolmuşlardı, videoda sanırım o sırada çekilmiş. Sonra çıkan haberleri şaşkınlıkla okudum. İnsanlar neyin ne olduğunu bilmeden sosyal medyadan kafalarına göre habercilik yapıyor. Böyle olayları çok başka yerlere getiriyorlar."

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