Başakşehir'de İETT Otobüsü Kazası: 7 Yaralı

Başakşehir'de yaşanan İETT otobüsü kazası, şehirdeki son trafik olaylarından biri olarak hafızalarda yer etti. Bu olayın ayrıntıları ve yaşananlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Güvercintepe Mahallesi'nde Meydana Gelen Kaza

Olay, Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta gerçekleşti. İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri geri gitmeye başladı. Geri geri giderken, otobüs bir sitenin duvarına ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Yaralı Sayısı: 7 Kişi

Kaza sonucunda, otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. Bu yaralılar arasında bir çocuk da bulunmaktaydı. Şans eseri, olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildi ve yaralılar derhal hastaneye kaldırıldı. Bu yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Otobüs Kaldırma Çalışmaları Sürüyor

Kaza sonrasında, yetkililer hemen olay yerine gelerek otobüsü kaldırmak için çalışmalara başladılar. Bu çalışmalar halen devam etmektedir.

Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Olayın nasıl gerçekleştiği, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokaktan geri geri hareket eden İETT otobüsünün kontrolünü kaybedip önce bir sitedeki duvara ardından elektrik direğine çarptığı ve son olarak karşı kaldırımı aşıp toprak zemine devrildiği görülüyor.