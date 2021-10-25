Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yüzde 72'si tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu Ray Kaynağı Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı'yla dünyanın aktarma merkezi haline getirdikleri megakenti raylı sistemlerle nakış gibi işlediklerini söyledi.

Trafik çilesini hafifletecek kent içi metro projelerinde sona yaklaştıklarının dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul'da şehir içi ulaşımı daha hızlı, daha ekonomik, daha çevreci ve daha konforlu hale getirmek için 7 gün 24 saat hizmet esasına göre var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sundukları metro hattı uzunluğunun 80 kilometre olduğunu belirterek, Başakşehir-Kayaşehir hattıyla birlikte 7 metro inşaatında çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.

İstanbul'daki raylı sistemin toplam hat uzunluğunun 259,5 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu rakamın 363 kilometreye çıkacağını aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın yapımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralmıştık. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, toplu konutların ve nüfus yoğunluğunun çok yoğun olduğu Kayaşehir'e ulaşımı sağlayacak. En öncelikli hatlarımızdan olan burada maalesef 2019 Temmuz'dan devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş, hiç bir çalışma yapılmamıştı."

Karaismailoğlu, hastanenin yollarının da belediye tarafından yapılmadığı için görevin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakanlığa devredildiğini hatırlattı.