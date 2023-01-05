Başakşehir'de tartıştığı ambulans şoförünü yaralayan şüpheli yakalandı
İstanbul Başakşehir'de trafik kazası sonrası tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan şüpheli ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.
İSTANBUL 05.01.2023, 10:23
Alınan bilgiye göre, Başakşehir'de, 3 Ocak'ta, 34 ZP 4525 plakalı özel ambulans ile 34 BAL 931 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazanın ardından ambulans şoförü Bayram E. ile Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan hafif yaraladıktan sonra yanındaki arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.
Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Namaz Vakti 05 Ocak 2023
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:35
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|16
|36
|2. Fenerbahçe
|16
|35
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Konyaspor
|16
|26
|7. Trabzonspor
|15
|26
|8. Kayserispor
|16
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|16
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. Kasımpaşa
|16
|18
|13. Gaziantep FK
|15
|17
|14. Ankaragücü
|16
|16
|15. Antalyaspor
|15
|16
|16. Hatayspor
|16
|16
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|15
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|16
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4