BARIŞ MAHALLESİ SAKİNLERİNE PAZAR ALANI MÜJDESİ

İlçede yaşayan vatandaşlarla mahalle toplantılarında sık sık bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu kez Barış Mahallesi’nde bulunan Ada 90 Sitesi sakinleriyle buluştu. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Oldukça yoğun katılımın olduğu toplantıda, Belediyenin ilçe genelinde ve mahallede yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Çalık, vatandaşların öneri ve isteklerini dinleyip sorularını yanıtladı. Vatandaşların her birini dikkatle dinleyen Başkan Çalık, gelen talepleri de ilgili birimlere aktardı.

“Yağmurdan ve güneşten korunan bir kapalı pazar alanı olacak"

Mahalle sakinlerinin pazar alanı isteğinin en kısa sürede yerine getirileceğini ifade eden Başkan Çalık, alanın Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde yapılacağını söyledi. Caddenin bisiklet yolları ve yeşil alanlarıyla da örnek bir alan olacağını dile getiren Başkan Çalık, “Caddenin toplam genişliği 22 metre uzunluğu ise 305 metre. Biz burada trafiğin çok rahat akabileceği bir yolun yanı sıra belli günlerde de pazar alanı olarak kullanılabilecek alanlar oluşturacağız. Konforsuz bir pazar alanından bahsetmiyorum. Üstü çelikle kapanmış, yağmurdan ve güneşten korunan bir kapalı pazar alanı olacak. Toplam 816 adet tezgâh hesaplandı. Çeliğin yüksekliği ise 5 metre olacak. Onun altında da pazarı kurmuş olacağız. Yol çalışmalarının hemen ardından pazarın kurulumuna başlayacağız.” diye konuştu.