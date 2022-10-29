Barbaros Bulvarı’nda minibüs terörü!
Ali Can SEVEN
Geçtiğimiz hafta gazeteye gidiyordum. Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş’a inerken solumdan bir minibüs hemen önümden aniden sağa geçti. Bir iki dakika sonra tekrar en sola geçti. Trafik zaten berbattı, onun zikzakları trafiği darmadağın yaptı. Bu da yetmedi tam solda yolun ortasında durdu kapıyı açıp 2 kadın yolcuyu indirdi. Allah’tan trafik durağandı. Anlayacağınız hayatları tehlikeye atabilirdi. Biz buna trafik terörü diyoruz. Yolcuları indirdikten sonra solda bulunan dönüş cebine girdi. O da yetmedi tekrar sağa girdi. Trafik akışkan olmadığından önemli sıkıntı yaşanmadı. Bu minibüsleri hem yolcu sayısı olarak hem de sürüş olarak denetleyen bir Allah’ın kulu yok mu? Fotoğrafta işte o minibüs kapıları açık vaziyette!
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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