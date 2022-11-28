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Bakırköy-Kirazlı metro hattının ilk ray kaynağı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk ray kaynağının yapıldığı Bakırköy-Kirazlı metro hattı projesinde toplam ilerleme oranının yüzde 78’e ulaştığını belirterek, hattın 2023 yılı ikinci yarısında hizmete alınacağını bildirdi.

İSTANBUL 28.11.2022, 13:45
Bakırköy-Kirazlı metro hattının ilk ray kaynağı yapıldı

Karaismailoğlu, Bakırköy sahilde gerçekleştirilen Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metro hattı ilk ray kaynağı töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, topyekun hizmet anlayışıyla yatırımın, istihdamın, üretimin, turizmin, ticaretin altyapısını inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiyelerinde, 700 bine yakın çalışanla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, bütün dünyanın krizlerle boğuşurken, Türkiye'nin yatırımları artırarak devam ettiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece ekim ve kasım ayında bile çok büyük ve önemli ulaşım projelerin açılışını yaptıklarını bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İlk olarak 2 Ekim’de Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızın açılışını gerçekleştirdik. Ardından Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve Assos-Troya tünelleri,
Malatya-Hekimhan yolu, Diyarbakır Güneybatı çevre yolu, Bitlis çevre yolu, Bandırma kavşağı ve bağlantı yolları, Gaziantep GAZİRAY, Yeni Yusufeli bağlantı yolları ile 56 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel ve 21 köprü viyadük ve son olarak bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ülkemizin en yüksek viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açtık. Perşembe günü 70 kilometre uzunluğunda Ağrı Hamur Tutak Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa çevre yolunu milletimizin hizmetine açacağız."

"İstanbul'un raylı sistem ağı 363 kilometreye yükselecek"

Adil Karaismailoğlu, dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul'u dev eserlerle buluşturduklarını ifade ederek, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile birlikte 270 kilometreyi bulan raylı sistem ağıyla İstanbul'u bambaşka bir noktaya taşıdıklarını söyledi.

Hizmete açtıklarını bu dev eserlerle yetinmeyeceklerini, İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarda hız kesmeyeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bizde 'durmak yok, yola devam' ilkesi vardır. Çünkü birileri gibi algı siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da dünyanın en özgün ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdik. İstanbul, Türkiye'nin her bir şehrinden evladını bağrında yaşatıyor. Onlara iş oluyor, aş oluyor. Tabii nüfusu ve araç sayısı da artıyor, trafik problemi de artıyor. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmanın en etkili yolu hiç şüphesiz toplu taşıma ve raylı sistemleri yaygınlaştırmaktır. Bizler de İstanbul'u baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz."

Karaismailoğlu, İstanbul'da halkın hizmetine sundukları raylı sistemlerin uzunluğunun Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile birlikte 270 kilometreye ulaştığını belirterek, İstanbul'da yapımı devam eden 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7/24 esasıyla çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul'un raylı sistem ağının 363 kilometreye yükseleceğini aktaran Karaismailoğlu, "Milletimizin, İstanbulluların hayatı kolaylaştıkça, konforu arttıkça heyecanımız da artıyor, hizmet aşkımız da katlanıyor. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hattımızı 2023 yılı ikinci yarısında hizmete alacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Metro projesinin ilk ray kaynağı törenini gerçekleştirerek çok önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını bildirdi.

Çalışmalarına hızla devam ettiklerini ve proje genelinde toplam ilerleme oranının yüzde 78'e ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi sağlayacak olan bu metro hattını bir an önce bitirmek adına çalışmalarımıza 7 gün 24 saat esasına göre tüm mühendislik gereklerini yerine getirerek devam ediyoruz. Hattımızı 2023 yılı ikinci yarısında hizmete alacağız." dedi.

Mühendislik açısından en zorlu koşullarda çok yoğun nüfusun yaşadığı ilçelerde çalışmalarına rağmen çevreyi koruyarak tünel kazılarının tamamını, betonarme imalatlarının da büyük bir kısmını tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Tünel kazılarımızı bitirdiğimiz 7 Mayıs'ta da sizlerle bir araya gelmiş, çalışmalarımızı paylaşmıştık. O günden bugüne büyük gelişmelere imza attık." dedi.

7 istasyonu bulunan Bakırköy-Kirazlı metro hattının 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu aktaran Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu istasyonlar; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarıdır. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu, bu hattımız ile seyahat edebilecek. Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir-Bakırköy sahil arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Başakşehir Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacak. Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metro hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı ise kara yolu bakım ve işletme kazancı 536 milyon dolar, trafik kazalarını engellemesinden dolayı kaza kazancı 16,1 milyon dolar, zaman kazancı 690 milyon dolar olmak üzere toplam 1,2 milyar dolar olacaktır."

Karaismailoğlu, sadece bu ekonomik kazancın dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesi olduğunu, milletin zaten "suyu getirenle, testiyi kıranı" gayet iyi bildiğini söyledi.

"Milletimizin kaderini, bugününü, geleceğini kimsenin keyfine bırakacak değiliz"

Pendik-Sabiha Gökçen hattının ardından sırada Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve Başakşehir-Kayaşehir metro hatları olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane –Eyüp-İstanbul Havalimanı metrosunun, Kağıthane-havalimanı kesiminin yapımını tamamladık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez kısa süre içinde hizmete sunacağız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metrosunun yapımını da hızla tamamladık. Testlerimizin devam ettiği bu hattımızı da yakında hizmete açıyoruz.

İstanbul ulaşım ana planı; İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle İstanbullular, İstanbul'da metro yatırımlarının birinci derece sorumlusu olan İBB'nin de sorumluluklarını ve görevlerini hatırlamasını bekliyor. Bizler de günübirlik tartışmalar yerine, ülkemizi ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi, işimize bakıyoruz. Çünkü milletimizin kaderini, bugününü, geleceğini kimsenin keyfine bırakacak değiliz."

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, metro tünelinde ilk ray kaynağını gerçekleştirdi.

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