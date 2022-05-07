Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın tünel kazıları tamamlandı

Karaismailoğlu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı (Bağcılar) Metro Hattı Tünel Kazılarının Tamamlanması Töreni'nde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak halkın ulaşım ihtiyacını en hızlı, en konforlu ve en ekonomik biçimde karşılamak için hizmet üretmeye, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'u da demir ağlarla örmeye devam ettiklerini söyledi.

Büyük şehirlerdeki trafik sorununu aşmak için raylı sistemlerin öneminden bahseden Karaismailoğlu, bakanlık olarak bu kentlerde yaşayan vatandaşların trafikte zaman kaybetmemeleri için çok sayıda raylı sistem projesi hayata geçirdiklerini, ülke çapında 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem hattının inşaatının sürdüğünü bildirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul'da Bakırköy-Kirazlı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Kayaşehir, Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatları ile Altunizade-Bosna Bulvarı ve Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projelerinin yapımının sürdüğünü anlattı.

8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyona sahip

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden metro projeleri tamamlandığında 263 kilometre olan raylı sistem ağının 366,3 kilometreye yükseleceğini, bunun yüzde 50'sinden fazlasının bakanlık tarafından yapılmış olacağını söyledi.

Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, hattın "Bakırköy Sahil (İDO), Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani" olmak üzere 7 istasyonu bulunduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bittiğinde Bakırköy sahilden Kayaşehir'e kadar kesintisiz metro hattı tesis etmiş olacaklarını kaydederek, günde 1 milyon İstanbullunun seyahat edebileceği hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresinin 39 dakikaya düşeceğinin bilgisini verdi.