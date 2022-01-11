Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevi 79 gündür sürüyor

Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler, türküler eşliğinde halay çekti.

Yağmur altında halay çeken sendika üyelerinden bazıları da tüplü sobalarla ısınmaya çalıştı. Belediyenin girişindeki yazı tahtasına "Grevimizin 79. günü" yazısı yazan işçiler, duvara da "Bakırköy işçileri ile kim helalleşecek", "Direnen işçiler yenilmezler" ve "Helalleşmek Bakırköy işçisiyle başlar" pankartlarını astı.

Belediye-İş 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, yaptığı açıklamada, bugün grevlerinin, emek mücadelelerinin 79. gününde olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen cuma günü görüşüp sorunlarını aktardıklarını belirten Doğan, Kılıçdaroğlu'nun da sorunu çözmek için belediye başkanına talimat vereceğini söylediğini kaydetti.

Belediyeden sendika olarak 2020, 2021 ve 2022 yılları için enflasyon oranında zam ve refah payı talep ettiklerine değinen Doğan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ise "sıfır zam" teklifi verdiğini hatırlattı.