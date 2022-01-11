Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın Pınar Altug
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Minik Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı yapılacak
Minik Asiye'ye yüz siniri için...
Galatasaray, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştı
Galatasaray, İspanyol teknik direktör Domenec...
Omicron'un hızlı yayılması bizi pandemiden endemiye götürebilir
Omicron'un hızlı yayılması bizi pandemiden...

Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevi 79 gündür sürüyor

Türk-İş'e bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev, 79. gününde devam ediyor.

Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevi 79 gündür sürüyor

Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler, türküler eşliğinde halay çekti.

Yağmur altında halay çeken sendika üyelerinden bazıları da tüplü sobalarla ısınmaya çalıştı. Belediyenin girişindeki yazı tahtasına "Grevimizin 79. günü" yazısı yazan işçiler, duvara da "Bakırköy işçileri ile kim helalleşecek", "Direnen işçiler yenilmezler" ve "Helalleşmek Bakırköy işçisiyle başlar" pankartlarını astı.

Belediye-İş 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan,  yaptığı açıklamada, bugün grevlerinin, emek mücadelelerinin 79. gününde olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen cuma günü görüşüp sorunlarını aktardıklarını belirten Doğan, Kılıçdaroğlu'nun da sorunu çözmek için belediye başkanına talimat vereceğini söylediğini kaydetti.

Belediyeden sendika olarak 2020, 2021 ve 2022 yılları için enflasyon oranında zam ve refah payı talep ettiklerine değinen Doğan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ise "sıfır zam" teklifi verdiğini hatırlattı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.