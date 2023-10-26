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Bakırköy Adliyesi Olayı: Üç Şüpheli Kasten Yaralama Suçundan Tutuklandı

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Bakırköy Adliyesi Olayı: Üç Şüpheli Kasten Yaralama Suçundan Tutuklandı
Bakırköy'de yaşanan adliye olayında iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arbedeye dair detaylar ortaya çıkıyor. Bakırköy Adliyesi'nde meydana gelen bu olayda, cinayet davasının tarafları arasında yaşanan kavga sonucunda üç kişi gözaltına alındı ve "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Bakırköy'de yaşanan adliye olayında iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arbedeye dair detaylar ortaya çıkıyor. Bakırköy Adliyesi'nde meydana gelen bu olayda, cinayet davasının tarafları arasında yaşanan kavga sonucunda üç kişi gözaltına alındı ve "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Bakırköy'deki Kritik Duruşma ve Olayın Seyri

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanık Necibe Yolcu'nun Büyükçekmece'de bulunan evlerinde eşi Yılmaz Yolcu'yu bıçakla vahşi bir şekilde sonlandırmasına dairdi. Ancak bu duruşma esnasında ve sonrasında adliye otoparkında başlayan bir kavga, olayların daha da karmaşıklaşmasına neden oldu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Adli Süreç

Bakırköy Adliyesi'ne getirilen dört şüpheli R.Y, M.Y, Y.Y. ve E.Y., savcılığın talimatıyla ifade verdi. İfadelerinin sonrasında "kasten yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldılar. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden R.Y, M.Y, ve Y.Y.'nin tutuklanmasına karar verirken, E.Y.'ye yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla adli kontrol uygulayarak serbest bıraktı.

Savcılıktan E.Y. Hakkında İtiraz

Olayın ardından yaşanan yargı sürecinde, E.Y.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi. Savcılığın bu itirazının gerekçesi ve sonuçlarının ne olacağı merak konusu.

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