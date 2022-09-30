Bakan Karaismailoğlu: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim'de hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacak Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğunu belirterek, "Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği arttırıyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında incelemelerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hattın açılışını 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, salgın, savaş ve çatışmalar gibi nedenlerle dünyada, üretimlerin, yatırımların neredeyse durduğu şu dönemde, Türkiye'nin yarınlarına yaptığı çok önemli bir yatırımı daha halka sunmak için iki gün kaldığını, bu muhteşem projeyi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, raylı sistem hatlarının yaygınlaşmasının, özellikle büyük şehirlerdeki artan nüfus ve araç sayısıyla yoğunlaşan trafik sıkışıklığını azaltmanın en önemli yolu olduğuna işaret ederek, bunun bilinciyle, bakanlık olarak, vatandaşların hayatının kolaylaşması ve konforlu bir ulaşım için çok önemli altyapı projelerini hayata geçirdiklerini anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemiz genelinde 12 ilimizde 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletme altındadır. Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatmaya devam ediyoruz. İstanbul'da şu an itibarıyla Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Bağcılar metro hattı ile açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu, 103,3 kilometrelik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.