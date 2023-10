Bakan Göktaş Üsküdar'daki engelsiz yaşam merkezi ve tebessüm kahvesi’ni ziyaret etti

Merkezde çalışan doktorlarla görüşerek Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Göktaş, kursiyerlerin halk oyunları gösterilerini izledi. Bakan Göktaş, ziyareti sırasında hem merkezi görmek hem de buradaki çocuklarla bir arada olmak istediğini söyledi. Dünyanın farklı yerlerindeki engelsiz yaşam merkezlerini ziyaret etmesine rağmen bu kadar kapsayıcı olanını ve geniş kitlelere hitap edenini ilk kez gördüğünü dile getiren Göktaş, Başkan Türkmen'e tebriklerini iletti.

Göktaş: ”Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde şunları söyledi: “Gerçekten bugün bu güzel mekânı hem ziyaret etmek, hem Üsküdarlılarla tanışmak hem de bu güzel çocuklarla bir arada olmak istedim. Bir de tabii ki etkilendim. Çünkü Böyle bir mekânı ben dünyanın farklı yerlerini ziyaret etmeme rağmen bu kadar donanımlı, güzel hizmeti olan bir merkezle karşılaştığım için ayrıca mutluyum. Yani engelsiz yaşam merkezleri ziyaret ettim ama bu kadar kapsayıcı olanı ve bu kadar geniş kitlelere hitap edeni de ilk defa görüyorum. Öncelikle başkanım tebrik ederim. 2019 yılından bu yana burada hizmet veriyorsunuz. Örnek belediyecilik, sosyal belediyeciliğin aslında çok güzel bir örneği bu…”

Göktaş: “Hayallerin gerçek olduğunu gördüm”

Bakan Göktaş Ak Parti’nin sosyal hizmetler konusundaki hassasiyetini de dile getirdi.

“AK Parti hükümetleri Bildiğiniz gibi engellilere yönelik çalışmalarıyla devrim yapmış bir parti. Hakikaten gönüllere taht kuran bir parti... Engellilerin evlerinden çıkıp, insanların artık utanarak, çocuklarını evde tutarak değil, annelerin de sosyalleşmesine, çocukların sosyalleşmesine, özel yeteneklerin ortaya çıkmasına da vesile oldu. Bunlarla sosyal hizmetler bakanı olarak hem gurur duyuyorum hem de destek olan ve bu devrimi gerçekleştiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Her vatandaşımıza hizmet eden ve hiçbir vatandaşımızı, kimseyi geriye bırakmama anlayışını kabul ederek bu desturda ilerliyoruz. AK Parti hükümetleri olarak bugün belediyemizdeki bu hizmeti görürken de hakikaten aslında hayallerin gerçek olduğunu ve daha fazla ne olabileceğini artık ben tahayyül edemiyorum. Çok güzel bir hizmet, hayırlı hizmet, hem veliler, hem çocuklarımız adına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah nice kitlelere ulaşır ve diğer belediyelerimize de örnek olmasını bizler için de örnek olacağını düşünüyorum. “

Türkmen: “Tüm engel grubuna hizmet sunuyoruz”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de ziyaret sırasında Bakan Göktaş’a Engelsiz Yaşam Merkezi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi: “Bugün biliyorsunuz serebral palsi farkındalık günü. Bu özel günde özellikle zaman ayırması sayın bakanımızın bizi çok mutlu etmiştir. Bu mekânımız Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi. Burada tüm engel grubuna hizmet sunuyoruz bugüne kadar yaklaşık altı bin vatandaşımız, gencimiz buradan hizmet aldılar. Hem aileleri, hem çocuklar. Buradan hizmet aldıklarında çok mutlu oluyorlar. Çok dua ediyorlar Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde engelli vatandaşlarımızla ilgili çok güzel hizmetler yapıldı. Onlar cumhurbaşkanımıza çok dua ediyorlar Allah başımızdan eksik etmesin diye dua ediyoruz hep beraber. “

Göktaş Down Sendromlu Gençlerle Buluştu

Bakan Göktaş, daha sonra Üsküdar Altunizade'de bulunan ve Down sendromlu gençlerin servis elemanı olarak çalıştığı Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Gençlerle sohbet eden Göktaş, Down sendromlu çalışan Ahmet Mustafa Gültekin'in doğum gününü de pasta keserek kutladı. Göktaş, tuttukları takımların futbolcuları tarafından imzalanan formaları Down sendromlu çalışanlara hediye etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son olarak Üsküdar Belediyesi tarafından açılan İkinci Bahar Kahvesi’ni de ziyaret ederek burada bulunan yaşlılarla sohbet etti.