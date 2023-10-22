Bahçelievler'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı: Aydınlatma Direği Devrildi

Bahçelievler'de yaşanan talihsiz bir olayda İETT otobüsü kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Bu olayın hemen ardından demir bariyerleri aşarak, aydınlatma direğine çarptı ve bu direk de yolda seyreden bir otomobile zarar verdi.

Ataköy Kavşağı'nda Meydana Gelen Olay

Ataköy Kavşağı'nda yaşanan bu kaza esnasında İETT otobüsü şoförü Hakan Öztürk'ün kontrolünde seyir halindeydi. Şans eseri otobüste yolcu bulunmuyordu. Otobüs, ani bir hareketle yoldan çıktı ve demir bariyerlere takılmadan doğruca aydınlatma direğine çarptı. Bu çarpışma sonucu devrilen direk, bir otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.

Kaza Sonrası Durum ve Müdahale

Hemen kaza haberinin duyulmasının ardından, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hem İETT otobüsünde hem de otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayın şiddeti ve meydana gelen maddi hasarlar nedeniyle Ataköy Köprüsü bir süre trafiğe kapatıldı.

Trafikte Normalleşme Süreci

Kaza sonrası, aydınlatma direği ve hasar gören otobüs kaldırıldı. Bu müdahalelerin ardından Ataköy Kavşağı'ndaki trafik akışı normale döndü. Kazanın neden olduğu trafik yoğunluğunun giderilmesi adına yetkililerin hızla müdahale ettiği gözlendi.